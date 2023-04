Yann Sommer vor "Blitz-Flucht" vom FC Bayern?

IMAGO/Mladen Lackovic

Yann Sommer ist beim FC Bayern nicht unumstritten

Nach inzwischen knapp drei Monaten wachsen beim FC Bayern die Zweifel an Winter-Neuzugang Yann Sommer. Angeblich könnte es schon zeitnah wieder zur Trennung zwischen dem Torhüter und dem deutschen Rekordmeister kommen.

Weitgehend solide Leistungen in der Fußball-Bundesliga, aber auch einige Wackler in den so genannten "großen Spielen", vor allem im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Manchester City (0:3): Yann Sommer konnte beim FC Bayern die riesigen Fußstapfen von Manuel Neuer nicht wie von den Verantwortlichen erhofft ausfüllen.

Auch den Beweis, dass der 34 Jahre alte und immerhin acht Millionen Euro teure Schweizer ein klares Upgrade zu Sven Ulreich ist, konnte er bislang nicht antreten.

Trotz seines bis 2025 laufenden Vertrags könnte Sommer den FC Bayern nach der laufenden Saison daher schon wieder verlassen. Darüber spekuliert "Bild".

Das Boulevard-Blatt schreibt von einer möglichen "Blitz-Flucht" des langjährigen Gladbach-Keepers im kommenden Sommer.

Zumindest drohe Sommer die Degradierung zur Nummer zwei, sollte Neuer nach auskuriertem Unterschenkelbruch wieder in den Vollbesitz seiner Kräfte gelangen, heißt es.

FC Bayern: Scharfe Kritik an Yann Sommer

Zuletzt hatte sich unter anderem Torwart-Ikone Jean-Marie Pfaff kritisch zu Sommers Leistungen im Dress des FC Bayern geäußert.

Im Königsklassen-Kracher gegen ManCity habe er sich gefragt, ob der Münchner Schlussmann "Schlaftabletten genommen" habe, so der Belgier im Gespräch mit "tz" und "Münchner Merkur". Sommer werde "zu Recht" kritisiert.

Der frühere Nationalspieler und heutige "Sky"-Experte Dietmar Hamann unterstellte dem Torhüter, er sei beim FC Bayern "heillos überfordert".

Yann Sommer "einer der besten Torhüter Europas"?

Rückendeckung erhielt Sommer daraufhin vom Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin. Hamanns Kritik sei "unverständlich" und "respektlos", so der 48-Jährige im "Blick". "Jeder weiß, dass Yann eine beruhigende Art auf die Mannschaft hat. Das hat er auch in den ersten Wochen bei Bayern München bewiesen."

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus erklärte, Sommer werde ungerecht behandelt. "Yann hat über Jahre hinweg eine hervorragende Leistung in Mönchengladbach gebracht. Er ist für mich einer der besten Torhüter Europas."