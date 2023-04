Kehl-Ansage an den FC Bayern: "Wir wollen Meister werden"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Glaubt an eine BVB-Chance im Titelduell mit dem FC Bayern: Sebastian Kehl (M.)

Am vergangenen Samstag verspielte der BVB leichtfertig die Chance, nach Punkten wieder mit Tabellenführer FC Bayern gleichzuziehen. Ungeachtet dessen gibt Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl eine klare Devise für den Saisonendspurt in der Fußball-Bundesliga aus.

"Wir wollen Deutscher Meister werden", stellte Kehl im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" klar, im Duell mit dem Primus aus München noch lange nicht klein beigeben zu wollen.

Hoffnung macht dem früheren Kapitän der Schwarz-Gelben das Restprogramm bis zum 34. Spieltag.

"Es sind nur zwei Punkte Rückstand auf Bayern München. Wir haben noch sechs Spiele vor uns, vier davon im Signal Iduna Park. Wir sind das heimstärkste Team der Liga und jederzeit in der Lage, eine Serie zu starten", kündigte Kehl an. Man sei "so nah dran wie zu diesem Zeitpunkt der Saison seit Jahren nicht mehr".

BVB hat in Stuttgart "vieles gefehlt"

Kehl gab jedoch zu, dass das jüngste 3:3-Unentschieden beim VfB Stuttgart weh getan hat. In Überzahl verspielten die Dortmunder eine 2:0-Führung und gaben in der Nachspielzeit auch das spät erzielte 3:2 noch aus der Hand.

"In Stuttgart hat uns nach der Pause als Mannschaft vieles gefehlt. Wir erwarten, dass jeder alles dem gemeinsamen Erfolg und unseren Zielen unterordnet", erklärte Kehl.

Die teils harsche öffentliche Kritik im Anschluss sei "absolut verdient, auch wenn sie weh tut. Nichtdestotrotz bringt es nichts, nun permanent in den Rückspiegel zu schauen", betonte der 43-Jährige. Die Mannschaft habe "in dieser Saison schon mehrfach gezeigt, dass sie mit solchen Rückschlägen umgehen und sogar gestärkt daraus hervorgehen kann".

Am Samstagabend (18:30 Uhr) empfängt der BVB Eintracht Frankfurt. "Wir benötigen jetzt eine sehr gute Trainingswoche, ein bisschen Wut, absolute Gier, den unbedingten Willen, unser Tor gemeinsam zu verteidigen und natürlich die Unterstützung unserer Fans. Mit diesem Paket ist alles möglich", so Kehl.