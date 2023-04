Video zeigt Barcas Diktator-Nähe: Real kontert Vorwürfe

imago sportfotodienst

Real Madrid wehrte sich gegen die Darstellung von Barca-Chef Laporta

Das Tischtuch zwischen den beiden größten spanischen Klubs FC Barcelona und Real Madrid ist wohl endgültig zerschnitten. Längst geht es im öffentlich ausgeführten Streit nicht mehr um mögliche Schiedsrichterbestechungen, sondern um die Frage, welcher Klub historisch betrachtet größere Altlasten hat.

Es hat nicht lange gedauert, da reagierte Real Madrid am späten Montagabend auf die harschen Vorwürfe, die von Barcelonas Klub-Präsident geäußert wurden. Dieser hatte die Pressekonferenz am Nachmittag, in der er mit Verweis auf einen neuen Untersuchungsbericht jegliche Verbindungen zur Schiedsrichterbestechung entkräftete, auch für einen deutlichen Angriff auf Real Madrid genutzt.

Denn: Die Königlichen hatten sich "zur Wahrung der legitimen Interessen" aktiv in das Verfahren eingeschaltet.

"Ich werde mich auf auf das Auftreten eines Vereins vor Gericht beziehen", begann Laporta: "Ein Verein, der einen Alleingang gemacht hat, der als Privatankläger aufgetreten ist. Und ein Verein, der sagt, er fühle sich in sportlicher Hinsicht ungerecht behandelt. Und dieser Verein ist Real Madrid. Ein Verein, von dem wir alle wissen, dass er in der Vergangenheit und Gegenwart durch Schiedsrichterentscheidungen begünstigt wurde."

Dann folgte der Satz, der die Diskussion in eine neue Dimension hob: "Ein Verein, der als Mannschaft des Regimes angesehen wird."

Real Madrid kontert: "Wer war der Klub des Regimes?"

Gemeint war damit: Real Madrid sei der Klub, der Spaniens Diktator Franco am nächsten stand - Vorwürfe, die seit jeher auch die starke Rivalität mit dem antifranquistischen Katalonien, und somit mit dem FC Barcelona, nährten.

Die jüngste Verbalattacke ließen die Königlichen jedoch nicht auf sich sitzen. In einem über vier Minuten dauernden Video zeigte Real Madrid Bilder, die die starken Verbindungen zwischen Diktator Franco und dem FC Barcelona belegen.

"Wer war der Klub des Regimes? Das Camp Nou wurde vom Generalminister von Franco, José Solís Ruiz, eingeweiht", heißt es darin etwa. Auf die historischen Filmaufnahmen der Einweihung des Camp Nous folgen Bilder, die Barcas ehemalige Präsidenten mit Franco zeigen. Dazwischen ist zu lesen: "Barcelona verlieh Franco den Gold- und Diamant-Orden. Barcelona ernannte Franco 1965 zum Ehrenmitglied. Barcelona hat Franco dreimal eine Auszeichnung verliehen. Barcelona wurde dreimal von Franco vor dem Konkurs gerettet."

Barca-Spieler zeigten faschistischen Gruß

Barca habe unter Franco acht Meisterschaften und neun Pokale geholt, Real Madrid habe hingegen "15 Jahre gebraucht, um die Liga zu gewinnen".

Zu sehen sind außerdem Bilder, auf denen Barcelona-Spieler vor dem Anpfiff den faschistischen Gruß zeigen.

Im Gegensatz dazu, wie Real Madrid im Video hervorhob, hatte der Hauptstadtklub wegen der Folgen des spanischen Bürgerkriegs (1936 - 1939) vor dem Ruin gestanden: "Real Madrid wurde durch den Bürgerkrieg demontiert: Spieler, die ermordet und verhaftet wurden oder ins Exil flohen, wie die Dokumentation von Santiago Bernabéu (ehemaliger Klubpräsident, Anm. d. Red.) zeigt."

Das Video von Real Madrid wurde binnen weniger Stunden bereits über elf Millionen Mal auf Twitter angesehen.