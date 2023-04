Neue Nummer eins? Schalke wirbt um Nationalkeeper

IMAGO/Trond R. Teigen

Trägt Leopold Wahlstedt bald das Trikot des FC Schalke 04?

Noch ist völlig unklar, ob dem FC Schalke 04 der Klassenerhalt gelingen wird. Trotzdem arbeiten die Königsblauen offenbar bereits am Kader für die kommende Saison.

Wie die norwegische Zeitung "Telemarksavisa" berichtet, hat Schalke Leopold Wahlstedt auf dem Zettel. Der junge Schwede könnte die verzwickte Situation auf der Torwart-Position lösen.

Während Routinier Ralf Fährmann wohl auch in der kommenden Zeit als Nummer eins eingeplant ist, wird der degradierte Leihspieler Alexander Schwolow den Verein nach einem Jahr nahezu sicher wieder verlassen.

Der 30-Jährige kam vor der Saison von Hertha BSC, konnte sich in Gelsenkirchen allerdings nicht durchsetzen, kassierte in wettbewerbsübergreifend 20 Spielen 48 Gegentore und verlor seinen Stammplatz an Fährmann.

Schalke-Scouts beobachten Wahlstedt

Michael Langer, dritter Torhüter der Mannschaft, wird seine Karriere im Sommer zudem wohl beenden, Nachwuchskeeper Justin Heekeren arbeitet nach einem Kreuzbandriss noch an seinem Comeback.

Wahlstedt, der kürzlich sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft gab, könnte die Gunst der Stunde also nutzen. Derzeit steht der 23-Jährige für den norwegischen Klub Odds BK zwischen den Pfosten. Weil sein Vertrag dort zum Jahresende ausläuft, könnte er den Verein kostengünstig verlassen.

Um sich den Torhüter genauer anzuschauen, sollen bei der Partie Odds BK gegen SK Brann unlängst Schalke-Scouts im Stadion gesessen haben.

Auch Liverpool an Wahlstedt interessiert?

Es könnte jedoch sein, dass sich die Schalker gegen einen überaus namhaften Konkurrenten durchsetzen müssen: Die norwegische Zeitung "Varden" berichtet, dass auch der FC Liverpool großes Interesse an Wahlstedt haben soll.

Zunächst dürfte für Schake 04 jedoch der Kampf um den Klassenerhalt im Vordergrund stehen. Nach dem 5:2-Erfolg gegen Hertha BSC liegen die Königsblauen mit 24 Punkten auf Platz 17 der Tabelle.

Im Saisonendspurt warten mit dem SC Freiburg, Mainz 05, dem FC Bayern, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig starke Gegner auf die Mannschaft von Thomas Reis.