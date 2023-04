Kaminski spricht über Schalke-Zukunft: "Will nicht warten"

IMAGO/Revierfoto

Marcin Kaminski erzielte jüngst sein erstes Bundesliga-Tor für den FC Schalke 04

Gerade rechtzeitig könnte eine bisher furchtbar verlaufene Bundesliga-Saison für Marcin Kaminski noch eine positive Wendung bekommen. Nach einer anhaltenden Verletzungsmisere kam der Abwehrspieler am vergangenen Freitag erst zu seinem zweiten Startelf-Einsatz für den FC Schalke 04. Dieser war allerdings von Erfolg gekrönt.

Beim 5:2-Sieg der Gelsenkirchener gegen Hertha BSC stand Kaminski nicht nur erstmals seit August 2022 wieder in der Startformation seiner Mannschaft. Mit einem herausragenden Freistoßtor netzte er auch zum fünften und letzten Treffer für seine Farben ein und ließ sich nach Abpfiff von seinen Teamkollegen sowie dem S04-Anhang feiern.

Über sein Premierentor im deutschen Fußball-Oberhaus für den FC Schalke meinte der 31-Jährige gegenüber dem polnischen YouTube-Kanal "meczyki.pl" (zitiert via "WAZ"): "Ja, ich trainiere die Freistöße. Aber zuletzt hatte ich ja keine Gelegenheit, um so eine Situation zu verwandeln. Noch vor dem Spiel sagte mir der Co-Trainer, dass ich einen Freistoß ausführen soll, wenn es zu dieser Möglichkeit im Spiel kommen sollte."

Kaminski fühlt sich "sehr gut" beim FC Schalke 04

Kaminski, in der Schalker Aufstiegssaison 2021/2022 noch unumstrittene Stammkraft in der Abwehrkette der Königsblauen, glaubt weiterhin fest an den Klassenerhalt mit seinem Klub: "Der Trainerwechsel hat viel bewirkt. Thomas Reis hatte zu Beginn nicht so viel Zeit, um uns seinen Stil einzuimpfen. Aber im Januar haben wir dann einige Veränderungen vollzogen, auch personelle, die uns gut getan haben."

Ob es für Kaminski selbst, der 2021 vom VfB Stuttgart ins Ruhrgebiet gewechselt war, über den Sommer hinaus auf Schalke weitergehen wird, ist derweil noch unklar. Die Gespräche über einen neuen S04-Vertrag liegen derzeit auf Eis.

"Aktuell gibt es keine Vertragsgespräche. Ich glaube, dass der Klub auch wartet wie sich die ganze Situation entwickelt und in welche Richtung geht. Aber ich will nicht warten. Ich will irgendwelche Informationen erhalten, wie man mit mir plant. Ich fühle mich jedenfalls sehr gut an diesem Ort. Wenn ich jetzt noch spielen sollte, dann kann es so weiter gehen", stellte Kaminski klar, dass er sich einen weiteren Verbleib beim FC Schalke durchaus vorstellen kann.

Sein momentanes Arbeitspapier bei den Knappen läuft im Sommer aus.