Transfer-Hammer? Lukaku "eine gute Option" für den FC Bayern

IMAGO/Jonathan Moscrop

Romelu Lukaku wird beim FC Bayern gehandelt

Zur kommenden Saison will der FC Bayern einen neuen Top-Stürmer unter Vertrag nehmen. Neben Harry Kane, Victor Osimhen und Randal Kolo Muani wird nun auch Romelu Lukaku beim deutschen Rekordmeister gehandelt.

Das Portal "t-online" spekuliert zumindest darüber, dass Lukaku angesichts seiner Vertragssituation für den FC Bayern interessant werden könnte. Demnach könnte der 29 Jahre alte Stürmer "eine gute Option" für die Münchner sein.

Lukaku ist noch bis zum Saisonende vom FC Chelsea an Inter verliehen. Laut "Gazzetta dello Sport" wollen die Italiener das Leihgeschäft nicht verlängern. Durch diese Maßnahme will der Traditionsverein das Gehaltsniveau senken und einen jüngeren Nachfolger verpflichten.

Lukakus Vertrag beim FC Chelsea ist noch bis 2026 datiert. Doch ob die Blues Verwendung für den verletzungsanfälligen Angreifer haben, ist fraglich, eine Rückkehr gilt als unwahrscheinlich.

2021 hatten die Londoner noch rund 113 Millionen Euro für den Sturmtank ausgegeben. Glücklich wurde Lukuku bei seinem zweiten Anlauf an der Stamford Bridge jedoch nicht.

Unter Ex-Chelsea-Trainer Thomas Tuchel, unter dem er auch beim FC Bayern spielen würde, kam Lukaku nur selten zum Einsatz. "Tuchel hat sich für ein anderes Spielsystem entschieden. Ich werde weiterhin professionell bleiben. Ich bin nicht glücklich", sagte er damals.

Lukaku flirtete mit dem FC Bayern

In der Vergangenheit wurde Lukaku bereits mehrfach mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

Der Nationalspieler flirtete 2021 bei "Sky Italia" sogar öffentlich mit dem deutschen Branchenprimus: "In meinen Augen gibt es drei absolute Top-Teams im Fußball: Real Madrid, Barcelona und Bayern München. Jeder Spieler träumt davon, einmal für einen dieser Vereine zu spielen."

Der FC Bayern sucht für die kommende Saison eine echte Nummer neun. Der 1,91 Meter große Lukaku würde perfekt ins Anforderungsprofil passen.

Seine Torausbeute in der Serie A spricht aber eher gegen eine Verpflichtung. In 18 Liga-Spielen erzielte Lukaku nur drei Treffer. In der Champions League benötigte er für ebenso viele Treffer immerhin nur vier Spiele.