Darum passt Victor Osimhen (nicht) zum FC Bayern

Victor Osimhen wird vom FC Bayern umworben

Der Stürmersuche des FC Bayern läuft auf Hochtouren. Ein Kandidat, der immer wieder genannt wird, ist Victor Osimhen von der SSC Neapel.

Doch passt der 24 Jahre alte Nigerianer überhaupt zu Thomas Tuchels System und dem deutschen Rekordmeister? sport.de beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wer ist Victor Osimhen?

Victor Osimhen wurde am 29. Dezember 1998 in der nigerianischen Millionenstadt Lagos geboren. Das Fußballspielen lernte er in der heimischen Ultimate Strikers Academy eher der VfL Wolfsburg im Januar 2017 auf ihn aufmerksam wurde.

Bei den Wölfen wurde Osimhen allerdings schnell als Transferflop abgestempelt. Nachdem er in der Saison 2017/2018 fast nur für Kurzeinsätze zum Einsatz kam und dabei keinen einzigen Scorerpunkt verbuchen konnte, wurde er in der darauffolgenden Spielzeit nach Belgien zu RSC Charleroi verliehen.

Mit 12 Toren in 25 Spielen in der Jupiler Pro League ließ Osimhen erstmals seinen Torriecher aufblitzen. Charleroi zog 2019 die Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro, verkaufte den Angreifer aber für 22,4 Millionen Euro direkt weiter an LOSC Lille.

In Frankreich blühte Osimhen weiter auf, 18 Treffer in 38 Pflichtspielen standen zu Buche. Damit qualifizierte sich der Nationalspieler für größere Aufgaben und schloss sich 2020 dem SSC Neapel an. 75 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

Für die Italiener netzte Osimhen in seiner ersten Saison zehn Mal ein, in der zweiten erzielte er bereits 18 Treffer. In der aktuellen Spielzeit steht er nach 30 Pflichtspielen bei 25 Treffern.

Was sind die Stärken von Victor Osimhen?

Osimhens größte Stärke ist natürlich das Toreschießen. Daran lassen seine Statistiken aus den vergangenen Jahren keine Zweifel aufkommen.

Der 24-Jährige verfügt über einen unfassbar schnellen Antritt und hinterläuft die gegnerischen Abwehrreihen häufig dank seines Tempos. Auch das gradlinige Spiel nach vorne beherrscht der der Offensivspieler sicher.

Außerdem besticht Osimhen mit einer herausragenden Technik, gerade im Abschluss. Auch im Kopfballduell ist er dank seiner Größe von 1,86 Metern und einer ausgezeichneten Körperkontrolle stark.

Trotz des Höhenflugs, den er gerade durchlebt, bleibt Osimhen stets auf dem Boden. Er sei "ein bescheidener Superstar", der "sehr ruhig und konzentriert" ist, er verstehe, "was es bedeutet, im Rampenlicht zu stehen", sagte der nigerianische Journalist Oma Akatugba 2020 zu "Sport1".

Das ist der aktuelle Stand bei Victor Osimhen und dem FC Bayern

Im Rampenlicht steht Osimhen aktuell mehr denn je. Seit Wochen wird der 23-fache Nationalspieler schließlich beim FC Bayern gehandelt.

Zuletzt gab es allerdings widersprüchliche Meldungen über die Zukunft des Mittelstürmers. Nachdem es zunächst geheißen hat, dass sich Osimhen gerne dem FC Bayern anschließen will, berichtete der "kicker" am Montag dass er lieber in die Premier League statt zurück in die Bundesliga wechseln will.

In Deutschland habe er schließlich nicht die besten Erfahrungen gemacht. Nach seiner Zeit in Wolfsburg beklagte sich Osimhen über das Wetter, die Sprache und das Essen in Deutschland. Zwar ist der Offensivspieler mittlerweile reifer geworden, doch großartig andere Bedingungen wird er in der Bundesliga nicht vorfinden.

Osimhen selbst hielt sich zuletzt bedeckt. "Ich weiß nicht, was die Zukunft hergibt", sagte er bei "Sport1" und ergänzte: "Am Ende der Saison werde ich mich mit meinen Agenten hinsetzen und alles besprechen. Wir werden gemeinsam eine gute Lösung finden."

Passt Victor Osimhen zum FC Bayern?

Doch passt Osimhen überhaupt zum Spielstil des FC Bayern? Grundsätzlich ist der 24-Järhige genau der Stürmertyp, wie ihn die kriselnden Bayern suchen.

"Er hat ja alles, was ein guter Stürmer braucht", sagte Experte Dietmar Hamann vor Kurzem bei "Sky": "Der köpft die Tore, ist pfeilschnell, hat einen super Abschluss, ist clever, hat ein gutes Dribbling - er ist der komplette Stürmer."

Doch bei genauerer Betrachtung passen Osimhens Stärken nicht optimal zum FC Bayern. Der Nigerianer ist kein Stürmer, der im Strafraum auf die Bälle wartet, sein Bein hinhält und einnetzt - etwa wie Eric Maxim Choupo-Moting.

Um in seine gefürchteten Tempoläufe zu kommen und somit seine ganze Klasse auf dem Platz zu zeigen, braucht Osimhen Platz. Platz, den der Ballbesitz-Fußball des FC Bayern nicht unbedingt hergibt.

Die das Team von Trainer Tuchel versucht vielmehr, spielerische Lösungen zu finden und den Mittelstürmer über die Außenpositionen in Szene zu setzen.

Ob Tuchel aber trotzdem an einer Verpflichtung interessiert ist, ließ er zuletzt offen. "Ich habe eine Meinung dazu", sagte der FCB-Coach kürzlich, "aber ich halte meine Klappe."

Erschwerend kommt hinzu, dass Osimhen alles andere als ein Schnäppchen werden würde. Der Ex-Wolfsburger besitzt beim SSC Neapel noch einen Vertrag bis 2025 und wird die Italiener wohl nur bei einer Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich verlassen können.

Lissy Beckonert