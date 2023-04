Sommer-Aus beim FCB? Ex-Keeper überrascht mit Prognose

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Yann Sommer vom FC Bayern muss viel Kritik einstecken

Droht Yann Sommer wegen seiner durchwachsenen Leistungen das schnelle Aus beim FC Bayern? Borussia Mönchengladbachs früherer Torhüter Jörg Stiel hat eine ganz eigene Meinung zu dem brisanten Thema und den Zukunftsaussichten seines Schweizer Landsmannes.

"Manuel Neuer hatte einen Schienbeinbruch. Es ist fraglich, ob er das leistungsmäßig von Tag eins an wieder hinkriegt. Man braucht mitunter sehr lange Zeit und viele Spiele, um wieder in einen Rhythmus zu kommen. So eine Verletzung ist nicht vom Tisch, nur weil sie ausgeheilt ist. Ich weiß nicht, warum Yann Sommers Kritiker ihn so angehen. Er hat alle Chancen auf die Nummer 1", sagte Stiel im Interview mit "ran".

Neuer hatte sich die schwere Verletzung bei einer privaten Ski-Tour nach der WM zugezogen, der FC Bayern daraufhin Sommer für acht Millionen Euro als Ersatzmann von Borussia Mönchengladbach losgeeist.

Wegen einiger Wackler war zuletzt aber viel Kritik am 34 Jahre alten Schlussmann laut geworden, vor allem von TV-Experten wie Dietmar Hamann und früheren Torhütern wie Jean-Marie Pfaff. Zudem gibt es Spekulationen, wonach Sommer den FC Bayern nach der Saison schon wieder verlassen könnte.

FC Bayern: Debatte um Yann Sommer "absoluter Schwachsinn"

Die Debatte, bei der es unter anderem um Sommers vergleichsweise kleine Körpergröße von 1,83 Meter ging, halte er für "absoluten Schwachsinn", sagte Stiel.

Der 55-Jährige konterte die Sommer-Kritiker in deutlichen Worten: "Das hat etwas mit Berufsethik und auch ein bisschen mit Moral zu tun". Ex-Profis wie Hamann fehle "Demut und Respekt", so Stiel. "Gerade wenn man kein Torhüter war, finde ich das schlimm. Die sollen sich zurückhalten und sich darauf konzentrieren, was sie können. Man muss nicht zu allem etwas sagen."

"Die lächerlichste Frage ist in dem Zusammenhang, ob Manuel Neuer solche Bälle gehalten hätte. Einen solchen Schwachsinn habe ich noch nie gehört. Da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Der Konjunktiv schießt weder Tore, noch hält er Bälle", führte Stiel aus.

"Andere Problemfelder" beim FC Bayern

Sommer habe zwar schon bessere Leistungen gezeigt als derzeit im Münchner Tor, "aber ihn so zu kritisieren ist völlig verfehlt", polterte der Ex-Gladbacher. "Zumal der FC Bayern als Mannschaft ja auch andere Problemfelder hat."

Grundsätzlich sei Sommer ein "ein extrem intelligenter Torhüter und beidfüßig", lobte Stiel. "Mit Sicherheit hat er in der Strafraumbeherrschung gewisse Nachteile, da hat er sich in den letzten beiden Jahren schon verbessert. Auf der Linie ist er ohnehin überragend. Über seine Qualität muss man also nicht groß reden."