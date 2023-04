Rappender Fußball-Star? Rätselraten um Masken-Musiker

IMAGO/Matt Impey/Shutterstock

Versteckt sich Eddie Nketiah vom FC Arsenal hinter dem Pseudonym DIDE?

"Rapper at home Footballer on the pitch⁣": Mit diesen Worten ist das Anfang 2023 ins Leben gerufene Instagram-Profil des mysteriösen Rappers DIDE versehen. Der Musiker, der in den geposteten Bildern und Videos immer Handschuhe trägt und sein Gesicht komplett unter einer schwarzen, mit silbernen Rosen verzierten Maske versteckt, schnürt laut eigener Aussage die Fußball-Schuhe in Englands höchster Spielklasse. Die Insel rätselt auf Hochtouren, wer sich hinter dem Pseudonym verbirgt.

Am 15. Februar veröffentlichte DIDE auf Instagram erstmals einen Freestyle-Rap, in dem es vor Fußball-Referenzen nur so wimmelt, am 09. April folgte mit "Thrill" der erste Song des Musikers.

Dass der Fußball-Star musikalisch einen Nerv trifft, zeichnet sich bereits ab. Auf YouTube wurde "Thrill" in vier Tagen bereits über 280.000 Mal aufgerufen und in den Sozialen Medien nimmt die Anzahl der Menschen, die das Treiben von DIDE verfolgen, täglich zu.

Angekurbelt wird der Hype allerdings sicherlich von der Debatte um die Identität des Rappers. In den Kommentaren auf Instagram wird fleißig diskutiert, die User haben dabei schon klare Favoriten ausgemacht. Vor allem die Namen von Wilfried Zaha (Crystal Palace), Eddie Nketiah (FC Arsenal), Bukayo Saka (FC Arsenal), Noni Madueke (FC Chelsea) und Nelson Reiss (FC Arsenal) fallen immer wieder.

Außenseiter Chancen hat, sofern man die Häufigkeit der Nennung des Namens als Indikator nimmt, auch Ex-BVB-Star Jadon Sancho (Manchester United).

Stars des FC Arsenal hoch gehandelt

Die Spekulationen um die Stars des FC Arsenal werden zudem von einigen anderen Fakten genährt. Zum einen wurde das Video zu "Thrill" offensichtlich in London gedreht, zum anderen fallen im Song Aussagen wie "Mein Team gewinnt weiter" und "Jedes Spiel ist wie ein Finale" - für viele Follower eine Referenz auf die Gunners, die aktuell die Premier-League-Tabelle anführen.

Zudem mutmaßen einige findige Fans, dass DIDE eine Referenz zu Nketiahs Vornamen Eddie sein könnte, und auch ein Verweis auf das Alter des Angreifers (23) soll sich im Song finden lassen.

Sollte es sich wirklich um einen Fußball-Star handeln, wäre er übrigens nicht der erste seiner Zunft, der einen Ausflug ins Rap-Business wagt. In den vergangenen Jahren sorgten unter anderem Daniel Sturridge, Jese Rodriguez und Memphis Depay mit ihrer Musik für Schlagzeilen.

Allerdings hält sich auch ein anderer Verdacht hartnäckig: Nicht wenige vermuten, dass es sich bei der Profi-Fußballer-Behauptung lediglich um den Kniff eines Marketing-Genies handeln könnte. Man darf gespannt sein, wann und ob die Wahrheit ans Licht kommt.