FC Bayern mit Aufstellungs-Hammer gegen Manchester City?

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Leon Goretzka zeigte zuletzt schwache Leistungen im Trikot des FC Bayern

Der FC Bayern steht nach der 0:3-Hinspielpleite gegen Manchester City vor dem Aus in der Champions League, hofft vor dem zweiten Duell mit dem englischen Meister am Mittwochabend (21 Uhr) aber noch auf ein kleines Fußball-Wunder. Cheftrainer Thomas Tuchel denkt offenbar über einen echten Aufstellungs-Hammer nach, um das Unmögliche vielleicht doch noch möglich zu machen.

Wie es in einem jüngsten Medienbericht heißt, könnte Mittelfeldstar Leon Goretzka für das Rückspiel im Viertelfinale der Königsklasse seinen Stammplatz neben Joshua Kimmich verlieren. Nach "tz"-Informationen sind die Verantwortlichen beim FC Bayern mit den Leistungen des 28-Jährigen zuletzt alles andere als zufrieden gewesen.

Auch beim letzten Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (1:1) enttäuschte Goretzka als Mittelfeld-Organisator, wurde noch auf dem Rasen wiederholt von Coach Tuchel zurechtgewiesen.

Nach 60 Minuten hatte der Bayern-Trainer dann genug gesehen und wechselte den gebürtigen Bochumer gegen Jamal Musiala aus - sport.de-Note 4,5!

Goretzka enttäuschte zuletzt in der Bundesliga

Für das entscheidende Champions-League-Spiel gegen Manchester City droht der Nummer 8 des FC Bayern nun sogar die Verbannung aus der Startformation. Angeblich darf sich ausgerechnet ManCity-Leihspieler Joao Cancelo Hoffnungen auf einen Einsatz von Beginn an machen - und das neben Kimmich als zweiter Sechser im zentral-defensiven Mittelfeld der Münchner.

Der Portugiese ist eigentlich auf den defensiven Außenpositionen beheimatet, deutete mit Vorstößen in das gegnerische Drittel sowie mutigen Pässen in der Spieleröffnung aber immer wieder Offensiv-Qualitäten an.

Goretzka wurde zuletzt vorgeworfen, zu unauffällig zu agieren und das Spiel nicht mehr an sich zu reißen. Gegen Hoffenheim hatte der Box-to-Box-Spieler lediglich 46 Ballaktionen in 60 Minuten - ein vergleichsweise desaströser Wert.

Der deutsche Nationalspieler steht aktuell bei 34 Saisonspielen für den FC Bayern, in denen er sechs Treffer erzielte.