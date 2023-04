Transfer-Hammer? BVB wirbt um Chelsea-Star!

IMAGO/Salvio Calabrese

Angeblich ein Thema beim BVB: Conor Gallagher

Nach der sportlich bislang nicht sonderlich ertragreichen Mega-Einkaufstour im Winter muss und will der FC Chelsea im Sommer seinen Kader ausdünnen. Ein angeblicher Streichkandidat könnte beim BVB landen.

Unfassbare 330 Millionen Euro investierte der FC Chelsea in der Winterpause in neun Neuzugänge. Ziel der Transfer-Offensive war es, sich in allen Wettbewerben in eine bessere Ausgangslage zu bringen. Nach rund drei Monaten lässt sich konstatieren: Der Plan der Blues ist nicht aufgegangen.

Da Chelsea in der Premier League im Niemandsland herumdümpelt und in der Königsklasse gegen Real Madrid vor dem Aus steht, droht dem schwerreichen Klub ein Jahr ohne internationalen Wettbewerb. Ein Grund mehr für die Londoner, ihren aufgeblähten Kader demnächst zu verschlanken. In erster Linie pressiert indes das Financial Fairplay.

Über ein Dutzend Profis sollen Berichten zufolge auf der internen Streichliste stehen. Die Mehrzahl davon ist schon länger ohne Perspektive, einige Wechselkandidaten spielen aktuell allerdings durchaus noch eine Rolle.

Nach Informationen der "Daily Mail" zählt der englische Nationalspieler Conor Gallagher zu den Akteuren, die zu Geld gemacht werden sollen. Der 23-jährige Mittelfeldmann, der 2022/2023 in 37 Pflichtspielen auf dem Platz stand, ist vertraglich noch bis 2025 gebunden, eine satte Ablöse würde demnach fällig.

BVB und Newcastle werben um Gallagher

Dem Vernehmen nach ist Borussia Dortmund einer von mehreren Top-Vereinen, die an Gallagher interessiert sind. Neben den Schwarz-Gelben soll das neureiche Newcastle United ebenfalls in der Verlosung sein. Die Magpies haben gute Chancen, in der nächsten Saison an der Champions League teilzunehmen.

Im Januar soll Everton rund 50 Millionen Euro für den spielstarken Rechtsfuß, der sich in der Schaltzentrale am wohlsten fühlt, geboten haben. Chelsea habe einem Wechsel zugestimmt, heißt es, doch Gallagher sagte die Perspektive bei den Toffees nicht zu.

In Dortmund könnte er dagegen höchstwahrscheinlich in der Königsklasse mitwirken, auch die tolle Entwicklung seiner Landsmänner Jadon Sancho und Jude Bellingham beim BVB spricht für sich. Fraglich ist jedoch, ob die Borussia die Ablöseforderung für Gallagher erfüllen könnte.