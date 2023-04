Neuer Netflix-Star gesteht Liebe für den BVB

IMAGO

Gabriel Basso hat sich als BVB-Fan geoutet

Auch wenn die großen Titel in letzter Zeit nicht nach Dortmund wanderten, ist die Fanschar des BVB weltweit riesig. Sogar in Hollywood gibt es Anhänger der Borussia: Schauspieler Gabriel Basso, der aktuell mit der "Netflix"-Serie "The Night Agent" Streaming-Rekorde bricht, hat sich in einem Interview als Bewunderer der Schwarz-Gelben geoutet.

In den USA hat das Fußball-Interesse in den vergangenen Jahren stetig zugenommen, dennoch ist "Soccer" bis heute bei weitem nicht so populär in Nordamerika wie Basketball, American Football, Baseball oder Eishockey.

Dennoch gibt es auch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten durchaus Fans, die das Fußballgeschehen in Europa genau verfolgen. Einer davon ist Schauspieler Gabriel Basso, der dank des überraschenden Erfolgs der Thriller-Serie "The Night Agent" momentan einen Hype um seine Person erlebt.

Im Interview mit dem Magazin "GQ" verriet der Netflix-Star jetzt, dass sein Herz schon länger für den BVB schlägt. "Mein großer Traum war es, für Dortmund zu spielen", enthüllte der 28-Jährige, der aus St. Louis (Missouri) stammt.

Hollywood-Star Basso: "Ich liebe Dortmund"

Auf den westfälischen Bundesligisten angesprochen, geriet Basso förmlich ins Schwärmen. "Mann, ich liebe Dortmund. Als Götze, Reus und Lewandowski alle zusammenspielten, war für Dortmund zu spielen mein großes Ziel. Ich liebte diese Mannschaft. Mich hat die Premier League oder sonst was nie wirklich interessiert, nur Dortmund", stellte er klar.

Besonders gelitten habe er beim Champions-League-Finale 2013, als die Borussia im deutschen Endspiel dem FC Bayern unterlag, erklärte Basso.

"Oh Mann, als Arjen Robben an Weidenfeller vorbeizog, um in der letzten Minute das 2:1 für Bayern zu schießen … Ich war deprimiert, jeder in der Schule hat sich über mich lustig gemacht, weil alle wussten, wie sehr ich Dortmund liebte. Es war herzzerreißend und ich war am Boden zerstört", blickte der Amerikaner zerknirscht zurück.

An seiner Begeisterung für den Ruhrpott-Klub hat die damalige Niederlage jedoch nichts geändert.