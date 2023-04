Düsseldorf vorerst ohne Stürmer Hennings

IMAGO/Revierfoto

Düsseldorf-Stürmer Hennings fällt verletzt aus

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss vorerst ohne Stürmer Rouwen Hennings auskommen.

Der 35 Jahre alte Angreifer zog sich am Sonntag beim 1:0-Heimsieg gegen Spitzenreiter Darmstadt 98 eine Innenmeniskusverletzung zu und muss sich am Mittwoch einem arthroskopischen Eingriff unterziehen. Das teilten die Rheinländer am Dienstag mit.

"Wir sind optimistisch, dass Rouwen zum Saisonfinale wieder auf dem Platz stehen wird", sagte Vereinsarzt Ulf Blecker.

Die Fortuna steht nach dem 28. Spieltag auf dem vierten Tabellenplatz, sechs Punkte trennen den Verein vom Relegationsrang. Die nächste Partie bestreitet die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune am Samstag (13.00 Uhr) beim 1. FC Nürnberg.