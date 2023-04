Erling Haaland knackt nächsten Rekord

IMAGO/Paul Currie

Erling Haaland kann gegen den FC Bayern den nächsten Rekord aufstellen

Er trifft und trifft und trifft ... Erling Haaland ist schon in seiner ersten Saison im Trikot von Manchester City zur personifizierten Tor-Garantie des englischen Topklubs geworden. Im zweiten Champions-League-Duell gegen den FC Bayern hat der Norweger am Mittwoch einen weiteren Rekord aufgestellt und ist in der Bestenliste mit einer echten Legende gleichgezogen.

32 Tore in der Liga, zwölf in der Champions League, drei im FA Cup und ein weiteres im League Cup: Wofür andere Stürmer zwei Jahre brauchen, hat Erling Haaland im Trikot von Manchester City nur achteinhalb Monate benötigt.

In 41 Pflichtspielen für seinen neuen Verein traf der Norweger mittlerweile unglaubliche 48 Mal. Durch sein Tor am Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern hat er einen bestehenden Rekord eingestellt und eine echte Legende eingeholt.

Mit seinem 1:0 in München hat der Stürmer sein Torkonto in der laufenden Champions-League-Saison auf zwölf Treffer ausgebaut. So viele Tore hat ein Premier-League-Profi überhaupt erst einmal in der Geschichte der Königsklasse innerhalb einer Spielzeit erzielt.

Gelungen war dieses Kunststück dem Niederländer Ruud van Nistelrooy in der Saison 2002/03 im Trikot von Manchester United. Die Oranje-Legende traf damals in neun Spielen zwölf Mal. Haaland benötigte für seine zwölf Tore bisher acht Spiele. Der Norweger hat also sogar die Top-Quote van Nistelrooys überflügelt.

Haaland könnte weiteren Rekord einstellen

Ruud van Nistelrooy ist dazu bis heute neben Cristiano Ronaldo der einzige Champions-League-Torschützenkönig, den ein Premier-League-Klub stellte. Sollte ManCity den Titel in diesem Jahr gewinnen, würde Haaland mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in hier in die Fußstapfen der beiden Superstars treten.

In der aktuellen Torjägerliste hat der Norweger die Nase mit zwölf Toren vorn. Zweitbeste noch im Wettbewerb verbliebene Profis sind Vinícius Júnior (Real Madrid) und João Mário (Benfica) mit jeweils "nur" sechs Toren.

Dass auch ein Erling Haaland nicht unfehlbar ist, zeigte er in München in der ersten Halbzeit, als er einen Elfmeter verschoss. Für den Superstar war es ohne Berücksichtigung von Elfmeterschießen der erste Fehlschuss vom Punkt in den letzten 16 Versuchen und somit auch sein erster vergebener Elfmeter für City.

Letztmals verschossen hatte er am 21. April 2021 im Trikot von Borussia Dortmund gegen Union Berlin (2:0). Damals traf allerdings Marco Reus im Nachsetzen zum 1:0.