Vor 25 Jahren: Als Schalke in "BVB-Trikots" auflief

Nicht nur Yves Eigenrauch und Olaf Thon (r.) wirkten in den gelb-schwarzen Trikots des Karlsruher SC peinlich berührt

Der FC Schalke 04 in gelb-schwarzen Trikots in der Fußball-Bundesliga? Olaf Thon, Mike Büskens, Mark Wilmots und Co. mit dem Vereinswappen des Karlsruher SC auf der Brust? Was anmutet, wie ein verspäteter und schlechter Aprilscherz, hat am 18. April 1998 tatsächlich so stattgefunden. Aufgrund einer peinlichen Trikotpanne mussten die Königsblauen am 31. Spieltag der Saison 1997/1998 in den Jerseys des Gegners antreten - ausgerechnet in Gelb!

Fast schon peinlich berührt betraten die Stars des FC Schalke, zu diesem Zeitpunkt immerhin amtierender UEFA-Pokal-Sieger, den Rasen im Wildparkstadion des Karlsruher SC. Nur Torwart Jens Lehmann durfte sein eigenes Trikot anbehalten, lief er doch in einem harmlosen Orange auf.

Schiedsrichter Herbert Fandel war damals im April 1998 verantwortlich dafür, dass die Gelsenkirchener nicht in ihren gewohnt blau-weißen Trikots spielen durften.

Dem Unparteiischen ähnelten die Leibchen der Schalker zu sehr denen der Gastgeber - auch der KSC spielt bekanntermaßen in Blau-Weiß.

Da der Zeugwart der Schalker keine geeigneten Ausweichtrikots dabei hatte, nahm das Unheil aus S04-Sicht seinen Lauf: Um die Partie ordnungsgemäß anzupfeifen, stimmte Fandel dem Vorschlag zu, dass der FC Schalke stattdessen in den gelben Ausweichtrikots der Heim-Mannschaft auflaufen durften, die ausgerechnet auch noch mehrere Streifen und einen Kragen in schwarzer Farbe hatten.

FC Schalke spielt in gelben Trikots nur 0:0

Logisch, dass diese Trikots unweigerlich an den großen Erzrivalen Borussia Dortmund erinnerten! Doch damit nicht genug: Auch das Tragen des KSC-Wappens auf der Brust missfiel den Schalker Spielern und Anhängern gleichermaßen.

Manager-Legende Rudi Assauer konnte sich gar nicht mehr beruhigen: "Das ist eine Lachnummer, eine Frechheit. Wenn unser Sponsor Schadensersatzklage erhebt, werden wir die an den DFB oder Herrn Fandel weiterleiten."

Ebenso unangenehm, wie den Schalker Stars um Kapitän und Ex-Weltmeister Olaf Thon das Tragen der fremden Trikots war, so kläglich war dann auch die fußballerische Leistung des großen Favoriten beim späteren Absteiger.

0:0 hieß es nach 90 Minuten - so musste immerhin kein Schalker Spieler beim Torjubel auf das KSC-Emblem auf dem gelben Trikot klopfen.

Mats-Yannick Roth