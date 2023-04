Eintracht-Coach erklärt: Davon hängt meine Entscheidung ab

IMAGO

SGE-Cheftrainer Oliver Glasner

Bleibt er oder geht er? Die Frage nach der Zukunft von Cheftrainer Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt dominiert dieser Tage die Schlagzeilen rund um den amtierenden Europa-League-Sieger. Jetzt hat der Österreicher selbst klargestellt, wovon er seine Entscheidung abhängig macht.

"Meine Entscheidungsgrundlage ist immer: Was denke ich? Was können wir gemeinsam verwirklichen? Das ist mein Antrieb. Weil dann die Chance auf Erfolg viel, viel größer ist", so der 48-Jährige im Gespräch mit der "Bild".

Er führte dazu weiter aus: "Was damit einhergeht, ist einfach, dass wir den Menschen und Fans viel Freude bereiten können. So zum Beispiel, als wir in Frankfurt mit dem Autokorso in die Stadt gefahren sind nach dem Europa-League-Sieg und die Menschen vor Glück geweint haben. Das ist das Erfüllendste an unserem Job, – bei aller Kritik, die es immer mal wieder hagelt – den Menschen so eine Freude zu machen, indem wir vielleicht sogar die Erwartungen übertreffen. Das ist das Schönste."

Nach dem größten Vereinserfolg seit 42 Jahren sowie der erstmaligen Qualifikation für die Champions League war die sportliche Entwicklung unter Glasner in den letzten Monaten ins Stocken geraten. Nach schwachen Frühjahrswochen hat die Eintracht die erneute Qualifikation für die Königsklasse aus den Augen verloren und rangiert sechs Bundesliga-Spieltage vor Saisonende auf Platz sieben.

England-Gerüchte kursieren um den Eintracht-Coach

Vieles deutet darauf hin, dass Erfolgstrainer Glasner seine Entscheidung, über den Sommer 2023 hinaus bei den Hessen zu bleiben, von einer erneuten Qualifikation für den Europapokal abhängig macht.

"Wir haben den internationalen Platz noch nicht verpasst. Es ist weiter alles möglich. Und wo Risiko ist, gibt es auch Chancen! Wir hatten hier in diesen zwei Jahren insgesamt 18 neue Spieler. Das ist ein riesiger Umbruch", erinnerte Glasner an die großen Veränderungen innerhalb des Lizenzspielerkaders seit seiner Amtsübernahme vor knapp zwei Jahren.

In den letzten Wochen wurde der Österreicher immer wieder mit Klubs aus der englischen Premier League in Verbindung gebracht, allen voran mit dem FC Chelsea und den Tottenham Hotspur.