Sandro Wagner: Die halbe Bundesliga wollte mich

IMAGO/Ulrich Wagner

Sandro Wagner ist mittlerweile Trainer und TV-Experte

Als Spieler stand Sandro Wagner in der Fußball-Bundesliga für zahlreiche Klubs auf dem Platz, darunter waren unter anderem der FC Bayern, Werder Bremen und Hertha BSC. Doch es hätten möglicherweise noch mehr werden können. Denn nun hat der junge Trainer enthüllt, dass rund um sein Karriereende mit nur 33 Jahren zahlreiche Vereine angeklopft hätten.

Nachdem er fast seine komplette Karriere in Deutschland gespielt hatte, beendete Sandro Wagner seine Profi-Laufbahn Ende 2019 im Ausland beim chinesischen Erstligisten Tianjin Jinmen Tiger mit Trainer Uli Stielike. Zu diesem Zeitpunkt war der ehemalige Nationalspieler gerade einmal 33 Jahre alt.

Vom Fußball-Magazin "11Freunde" gefragt, ob nicht eigentlich noch ein paar Jahre hätte spielen können, sagte Wagner: "Kein Scherz: Die halbe Bun­des­liga wollte mich holen."

Welche Vereine genau Interesse zeigten, verriet der Ex-Angreifer, der insgesamt 44 Tore in Deutschlands Fußball-Oberhaus erzielte, jedoch nicht.

Sein Bundesliga-Debüt feierte Wagner im Trikot des FC Bayern in der Saison 2007/2008, zog dann jedoch weiter und lief in der Beletage noch für Werder Bremen, den 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, Darmstadt 98, 1899 Hoffenheim und zuletzt erneut für die Münchner auf, bevor es nach China weiterging.

Zum Ausklang seiner Karriere nach seiner Zeit bei Tianjin sei dann "aber kein Angebot für mich infrage" gekommen, betonte der heute 35-Jährige, der nun als Coach mit der Spielvereinigung Unterhaching unmittelbar vor dem Aufstieg aus der Regionalliga Bayern in die 3. Liga steht.

Wagner: So plane ich meine Trainerkarriere

"Mir haben immer alle gesagt, ich solle meine Zeit als Spieler genießen so lange es geht", blickte Wagner zurück und enthüllte: "Bei mir war es anders: Ich konnte es kaum erwarten, end­lich Trainer zu werden."

Bei der SpVgg wird Wagner allerdings nur noch bis Saisonende bleiben. Danach zieht er weiter. Wohin? Unklar! "Das wird sich in Kürze ent­scheiden. Voll­kommen unab­hängig vom Erfolg mit Haching möchte ich nach gut zwei Jahren wei­ter­gehen, um mich in einem neuen Umfeld wieder ein Stück ent­wi­ckeln zu können. Ich möchte neue Erfah­rungen sam­meln, meinen Werk­zeug­kasten weiter füllen", erklärte der frühere Stürmer.

"Im Sommer beende ich meine A‑Lizenz, Ende 2024 starte ich dann mit meinem Fuß­ball­lehrer, erst dann darf ich Pro­fi­ver­eine trai­nieren", so Wagner weiter, der ein klares Ziel vor Augen hat: "Ich denke jedoch: So lange wie zu meiner Fuß­ball­kar­riere werde ich nicht warten müssen, um als Trainer in der Bun­des­liga anzu­kommen."