Wilde Spekulationen um Bayern-Flirt Osimhen

Laut einem Medienbericht will Napoli-Stürmer Victor Osimhen zum FC Bayern

Ist Victor Osimhen ein Kandidat für den FC Bayern München oder nicht? Nachdem es zuletzt noch hieß, dass der Ex-Wolfsburger nicht in die Fußball-Bundesliga zurückkehren möchte, legt sich ein TV-Sender klar fest: Der Stürmerstar vom SSC Neapel will zum deutschen Rekordmeister wechseln.

Erst am Montag hatte das Fachmagazin "kicker" berichtet, dass Victor Osimhen kein Interesse an einer Rückkehr in die Bundesliga habe. Von 2017 bis 2018 stand der 24-Jährige eineinhalb Jahre beim VfL Wolfsburg unter Vertrag - und blieb in 14 Liga-Einsätzen ohne Torerfolg. Auch sein damaliger VfL-Coach Martin Schmidt hielt fest: "Schon damals war die Premier League sein großes Ziel."

Laut dem TV-Sender "Sky" spielt der Stürmerstar des SSC Neapel allerdings sehr wohl mit dem Gedanken, wieder in Deutschland anzugreifen.

Wechselt Osimhen zum FC Bayern? "Er hat Bock auf München"

"Er will und würde sofort zum FC Bayern wechseln", machte Transfer-Experte Florian Plettenberg bei "Transfer Update - die Show" deutlich: "Er hat Bock auf München. Er war schon in der Bundesliga, hat bei Wolfsburg nicht gezündet, aber die Vorzeichen haben sich geändert."

Unter anderem könnte der neue Trainer des FC Bayern eine Rolle spielen, erklärte Plettenberg: "Thomas Tuchel ist wirklich von ihm begeistert." Und ergänzte: "Das ist ein Stürmer, den sich der Trainer auf jeden Fall in seinem Kader in der kommenden Saison vorstellen kann."

Nach Informationen des TV-Senders gebe es einen Austausch zwischen dem FC Bayern und Osimhens Management. Weitere Gespräche seien "geplant" und "werden folgen", hieß es. Das Paket von über 100 Millionen Euro, das Napoli für einen Osimhen-Transfer abrufen soll, wollen die Münchner allerdings nicht bezahlen.

Kommt Osimhen per Tauschgeschäft zum FC Bayern?

Plettenberg brachte in diesem Zusammenhang ein mögliches Tauschgeschäft mit Napoli ins Spiel. "Kommt es zu einem Tausch? Vielleicht. Es ist noch sehr, sehr früh", sagte der TV-Reporter, der festhielt: "Osimhen bleibt auf jeden Fall ein heißer Kandidat für die Bayern."

Welcher Bayern-Spieler ein Kandidat für einen Tausch mit dem designierten Meister der Serie A wäre, ließ Plettenberg derweil offen. Unter den Angreifern, die im aktuellen Aufgebot des deutschen Rekordmeisters stehen, wäre höchstens Sadio Mané eine Option.

Der senegalische Superstar, der im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro plus maximal neun Millionen Euro Bonuszahlungen vom FC Liverpool an die Säbener Straße wechselte, gilt nach der handgreiflichen Auseinandersetzung mit Teamkollege Leroy Sané als möglicher Wechselkandidat.