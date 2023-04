Hamann deutlich: Flick hätte zurücktreten sollen

Markus Fischer via www.imago-images.de

Hamann (re.) hat sich zu Flick geäußert (Archivbild)

Der frühere Bayern-Profi Dietmar Hamann, der sich mittlerweile zum Chef-Kritiker rund um den deutschen Fußball aufgeschwungen hat, hat deutliche Worte zu Bundestrainer Hansi Flick gefunden. Dieser hätte nach dem katastrophalen Abschneiden bei der WM in Katar besser zurücktreten sollen, so der polarisierende TV-Experte. Auch die vielbeachtete Diskussion um die Regenbogenbinde hätte laut Hamann nie in diesem Maße stattfinden dürfen.

Als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft Ende November letzten Jahres zum Weltmeisterschaftsauftakt gegen Japan antrat, waren die Augen nicht etwa auf die Aufstellung gerichtet, sondern vor allem auf die Protestaktion der DFB-Kicker gegen das Verbot der "One Love"-Binde, die eigentlich als Zeichen für Menschenrechte in Katar getagen werden wollte.

Schon im Vorfeld der Partie hatten sich die Nationalspieler immer wieder zur Entscheidung der FIFA äußern müssen, was einigen Kickern sichtlich unangenehm war. Dass es überhaupt so weit kam, ist für den TV-Experten Dietmar Hamann bis heute unverständlich. Er kritisierte die DFB-Führung daher deutlich.

Diese hätte sich "einfach hinter der Mannschaft versteckt. Sie haben das Team hängen lassen", erklärte Hamann in einem Interview bei den Kollegen von "ntv.de".

Allen voran Bundestrainer Hansi Flick wäre gefragt gewesen, so der 49-Jährige weiter. Er "hätte bei dieser Bindendiskussion ein Machtwort sprechen müssen und sie weit vor dem Spiel gegen Japan beenden müssen. Sie hätten die Binde tragen können oder nicht. Flick hätte aber eine Entscheidung treffen müssen und sich vor die Spieler stellen müssen", betonte Hamann.

Das ganze Thema habe schlussendlich "die Kabine auseinanderdividiert", weil die DFB-Stars mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen zum großen Turnier nach Katar gekommen waren.

Hamann über Flick: "Dann soll er doch zurücktreten"

"Da stehen 26 Spieler im Kader, davon sind zehn froh, dass sie überhaupt bei der WM dabei sind. Für die ist es vielleicht die einzige Chance, ein Turnier zu spielen. Die wollen damit nichts zu tun haben, die wollen sich auf den Fußball konzentrieren. Dann sind da fünf, sechs Spieler, die wollen aus Angst vor Sanktionen nichts machen. Und dann hast du Spieler wie Manuel Neuer oder Leon Goretzka, die unbedingt was machen wollen. Das kann eine Mannschaft auseinanderreißen", erklärte Hamann und bemängelte erneut, dass Flick keine Verantwortung übernahm, zählte aber auch den damaligen Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff und DFB-Boss Bernd Neuendorf an.

Dass Bierhoff am Ende als Konsequenz für das Vorrunden-Aus seinen Hut nahm, habe jedenfalls nicht ausgereicht, um das katastrophale Turnier vergessen zu lassen. "Flick hat ihn als wichtigsten Ansprechpartner bezeichnet. Wenn er aber so wichtig war, wieso hängt Flick dann so an seinem Job. Dann soll er doch auch zurücktreten", wurde Hamann deutlich.

Es passierte aber das Gegenteil: Flick "muss[te] nach dem sang- und klanglosen Ausscheiden in so einer Gruppe noch überredet werden, dass er weitermacht. Wo sind wir denn?", ärgerte sich der 49-Jährige.

>> Das ganze Interview gibt es bei den Kollegen von ntv.de zu lesen!