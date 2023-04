IMAGO/Mladen Lackovic

Serge Gnabry steht beim FC Bayern zum Verkauf

Angesichts einer durchwachsenen Saison könnte es im kommenden Sommer größere personelle Umwälzungen im Kader des FC Bayern geben. Einer, der vom Umbruch betroffen sein könnte, ist Nationalspieler Serge Gnabry.

Wie "Sport Bild" schreibt, gilt der 27 Jahre alte Flügelstürmer "seit Langem" als Verkaufskandidat beim deutschen Rekordmeister - und das offenbar, obwohl er seinen Vertrag erst im Juli 2022 bis 2026 verlängert hatte, zu angeblich deutlich aufgebesserten Bezügen.

Hintergrund ist vor allem seine sportliche Entwicklung: Gnabry erreichte in den letzten Jahren nie wieder die Gala-Form aus der Triple-Saison 2019/2020.

In der laufenden Spielzeit stehen für ihn zwar 23 Torbeteiligungen in 41 Pflichtspielen in der Statistik, eine auf den ersten Blick sehr ordentliche Ausbeute. Die Kehrseite der Medaille ist aber, dass Gnabry auch häufig abtaucht und damit den Status als absoluter Unterschiedsspieler verloren hat.

Hinzu kommt sein Lebenswandel, der nicht allen beim FC Bayern gefällt. Für einen Trip zu einer Modenschau im Paris rüffelte Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Profi im Januar sogar öffentlich.

FC Bayern: Keine Interessenten für Serge Gnabry?

Das Problem aus Sicht des FC Bayern: Dem Bericht zufolge mangelt es bislang an Interessenten für den gebürtigen Stuttgarter, der in seiner Karriere unter anderem auch schon für den FC Arsenal, West Bromwich Albion, Werder Bremen und auf Leihbasis bei der TSG 1899 Hoffenheim kickte.

Während Gnabry nicht vor allzu langer Zeit noch regelmäßig bei Europas Fußball-Elite, darunter immer wieder Real Madrid, gehandelt worden war, scheinen seine Leistungen zuletzt also nicht mehr so großen Anklang gefunden zu haben.

Klar ist auch, dass ein möglicher Interessent eine ganze Menge Geld für einen Transfer in die Hand nehmen müsste: Gnabrys Marktwert wird auf rund 55 Millionen Euro taxiert. Hinzu kommen angeblich satte 19 Millionen Euro Jahresgehalt, die er aktuell beim FC Bayern einstreichen soll.