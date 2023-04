Löst diese Dänen-Kante das Sturmproblem des FC Bayern?

IMAGO/Fabrizio Andrea Bertani

Rasmus Höjlund (l.) soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Der Blick auf die aktuelle Torjägerliste in der Bundesliga lässt es schon vermuten, wo sich derzeit eine der größten Baustellen im Kader des FC Bayern befindet. Zwar haben die Münchner mit bisher 78 Toren die mit Abstand meisten Treffer in der Meisterschaft erzielt. Allerdings fehlt den Bayern ein klassischer Mittelstürmer, der über die gesamte Saison hinweg auf konstant hohem Niveau spielt und trifft. Die Suche nach einem neuen Neuner läuft daher auf Hochtouren.

Der beste Torjäger in den Reihen des FC Bayern ist in der Bundesliga noch immer Jamal Musiala, der bei elf Saisontoren steht. Das bedeutet im Bundesliga-Vergleich nur Platz sechs.

Eric Maxim Choupo-Moting spielt aktuell zwar seine beste Saison in München, steht wettbewerbsübergreifend sogar bei 17 Saisontoren in 28 Spielen. Der Kameruner plagte sich zuletzt aber immer wieder mit Verletzungssorgen herum und feierte im März immerhin schon seinen 34. Geburtstag.

Neben den zahlreichen Hochkarätern, mit denen der FC Bayern bereits seit Monaten in Verbindung gebracht wird - unter anderem Harry Kane (Tottenham Hotspur), Dusan Vlahovic (Juventus) oder Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) - tauchte auf der vermeintlichen Kandidatenliste der Bayern-Bosse auch der Name Rasmus Höjlund immer wieder auf.

Auch die "Sport Bild" vermeldete nun, dass der Däne im Fokus des deutschen Rekordmeister stehen soll.

Der 20-jährige Mittelstürmer steht in seiner ersten Saison in einer europäischen Top-Liga aktuell bei 26 Einsätzen in der italienischen Serie A, in denen er im Trikot von Atalanta Bergamo sieben Saisontore erzielte.

Füllkrug und Vlahovic kein Thema beim FC Bayern

Keine allzu berauschende Quote für einen klassischen Neuner. Höjlund gilt aber als hochveranlagt, bringt mit 1,91 Metern Körperlänge viel Wucht und körperliche Präsenz mit und agiert in Bergamo erfolgreich als Ziel- und Abschlussspieler. In seiner dänischen Heimat wurde er bereits mehrfach als "der neue Haaland" betitelt.

Für den gebürtigen Kopenhagener würde, ebenso wie für alle anderen gehandelten Stürmer-Kandidaten, eine sehr hohe Ablösesumme fällig werden. Erst im letzten Sommer wechselte er für über 17 Millionen Euro von Sturm Graz zu Atalanta, unterzeichnete dort einen langfristigen Vertrag bis 2027.

Ob der Torjäger tatsächlich Bayerns neue Sturmhoffnung wird, soll sich in den kommenden Wochen zeigen, wenn die Personalie auch mit Cheftrainer Thomas Tuchel besprochen werden soll.

Laut "Sport Bild" sind die Personalien Niclas Füllkrug sowie Dusan Vlahovic weiterhin kein Thema beim Bundesliga-Tabellenführer.