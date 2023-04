FC Bayern terminiert frühe Kader-Analyse mit Tuchel

IMAGO/Ulrich Wagner

In die Kaderplanung des FC Bayern eingebunden: Trainer Thomas Tuchel

Der FC Bayern erlebt eine Rückrunde, die gar nicht nach dem Geschmack der Verantwortlichen ist. Nach der Saison soll daher jeder Stein umgedreht werden, mit dem neuen Cheftrainer Thomas Tuchel steht eine große Analyse des Kaders an, die nun intern wohl terminiert worden ist.

Bislang hat sich Thomas Tuchel beim Thema Wunschtransfers öffentlich stark zurückgehalten. Der Nachfolger von Julian Nagelsmann wehrte auf den bisherigen Pressekonferenzen jegliche Fragen nach Kaderverstärkungen ab, einzig die Verpflichtung von Chelsea-Assistenztrainer Anthony Barry sei sein "absoluter Wunsch", wie er schon gleich bei seinem Antritt öffentlich klargestellt hatte. Noch wurde ihm dieser Wunsch nicht von den Bossen des FC Bayern erfüllt.

Mit welchen Spielern er auf welchen Position derweil für die kommende Spielzeit plant, wird sich intern aber bald schon klären. Die Führungsebene des FC Bayern um Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat laut "Sport Bild"-Angaben mit dem Cheftrainer einen Termin für eine großangelegte Kader-Analyse vereinbart.

FC Bayern sucht neuen Mittelstürmer

Das Treffen soll in sechs Wochen stattfinden, heißt es in der neues Ausgabe des Sportblatts. Sprich: wenige Tage nach dem letzten Bundesliga-Spieltag am 27. Mai. Möglich ist ein derart früher Termin auch deshalb, weil das Pokal-Finale am 3. Juni ohne Münchner Beteiligung über die Bühne geht. Das Finale der Champions League, das für den FC Bayern nach dem mit 0:3 verlorenen Hinspiel im Viertelfinale gegen Manchester City in weite Ferne gerückt ist, findet am 10. Juni statt.

Bei der Kader-Analyse soll dem Bericht zufolge vor allem über die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers diskutiert werden. Der Plan im vergangenen Sommer, nach dem Abgang von Robert Lewandowski auf die interne Lösung Eric Maxim Choupo-Moting zu setzen, ging nur in Teilen auf.

In den vergangenen Wochen fehlte der kamerunische Nationalspieler verletzt, dahinter konnte sich kein weiterer Bayern-Star in den Vordergrund spielen - auch nicht Sommer-Neuzugang Sadio Mané, der zunächst ebenfalls als mögliche Sturm-Option gegolten hatte.