S04-Coach Reis: Terodde hatte "keine einfache Situation"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Thomas Reis (r.) und Simon Terodde feilen am Schalker Klassenerhalt

Sechs Bundesliga-Spieltage stehen noch aus, dann enden die zwei Jahre von Simon Terodde beim FC Schalke 04. Während der Mittelstürmer in der Zweitliga-Saison 2021/2022 mit 30 Toren in 30 Spielen zum absoluten Aufstiegshelden der Königsblauen avancierte, stottert der Tor-Motor in der laufenden Spielzeit mit vier Saisontreffern doch ziemlich. S04-Cheftrainer Thomas Reis erklärte nun, warum Terodde dennoch so wichtig für das Team ist.

"Für Simon war es keine einfache Situation", wurde der Schalke-Coach in der "Sport Bild" zitiert. Worauf Reis anspielt, ist der verloren gegangene Stammplatz des Publikumslieblings und Führungsspielers, seitdem der 49-Jährige als Cheftrainer übernommen hat.

Terodde stand bisher zwar in allen 28 Saisonspielen für die Gelsenkirchener auf dem Rasen, in den letzten Monaten allerdings häufig nur noch als Einwechselspieler. Seinen Stammplatz hatte er lange an Winter-Leihe Michael Frey verloren.

Der Schweizer Torlos-Stürmer konnte sportlich bis dato allerdings wenig überzeugen. Gut für Terodde, der in seinen letzten Wochen auf Schalke noch einmal seinen letzten Frühling erleben könnte und Königsblau zum Klassenerhalt ballern will.

Schalke-Coach Reis lobt Terodde: "Hat immer Einsatz gezeigt"

Thomas Reis lobte den 34-Jährigen derweil für seinen professionellen Umgang mit der Situation.

"Er war einer der Aufstiegshelden, der mit seinen Toren für die Rückkehr in die Bundesliga gesorgt hat. Dann hat er, auch bei mir, nicht immer gespielt. Was mich fasziniert hat, dass er dennoch immer zur Mannschaft gesprochen, sich positiv eingebracht hat, selbst wenn er nur auf der Bank saß", so der Fußballlehrer, der im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC (5:2) nach langer Zeit wieder über 90 Minuten auf Terodde setzte, der es ihm mit dem wichtigen Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 kurz nach der Halbzeit dankte.

"Er hat immer Elan und Einsatz gezeigt, vor allem bei seinen Einwechslungen. Er gehört zu den Spielern, die andere mitreißen können", fügte Reis über Terodde hinzu.

Mit der wiedergefundenen Treffsicherheit will der Stürmer nun gemeinsam mit Chefcoach Reis den Klassenerhalt beim FC Schalke 04 doch noch realisieren.