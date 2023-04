"Kaum Hoffnung": Hiobsbotschaft für den FC Schalke 04

IMAGO/TEAM2sportphoto

Ralf Fährmann fehlt dem FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 muss die restliche Saison wohl ohne Ralf Fährmann auskommen. Der Stammtorhüter hat einem Medienbericht zufolge eine bittere Diagnose erhalten.

Laut "Bild" laboriert Fährmann an einem Muskelfaserriss. Das soll eine zweite MRT-Untersuchung ergeben haben, nach dem 5:2-Sieg gegen Hertha BSC durchgeführt wurde. In einer ersten offiziellen Mitteilung seitens des Vereins war zuletzt zunächst von einer "Adduktorenverletzung" die Rede.

"Bei Ralle war es eine muskuläre Geschichte. Da muss man abwarten", so auch S04-Cheftrainer Thomas Reis nach dem Abstiegsgipfel gegen die Hertha. "Ich denke, dass es bis Sonntag sehr eng wird." Am kommenden Spieltag tritt der FC Schalke 04 beim SC Freiburg (Sonntag, 15:30 Uhr) an.

Teammanager Gerald Asamoah bestätigte am Mittwoch gegenüber "Sky" jedoch, dass Ralf Fährmann tatsächlich länger verletzt ist: "Es gibt kaum Hoffnung, dass er es diese Saison noch schafft, aber wir haben vollstes Vertrauen in Schwolow."

Alexander Schwolow erhält neue Chance beim FC Schalke 04

Der 30-Jährige ist bis zum Saisonende von Hertha BSC an den Revierklub ausgeliehen. Zu Saisonbeginn war Alexander Schwolow auf Schalke noch die Nummer eins, konnte aber nicht immer die benötigte Sicherheit ausstrahlen. Aus diesem Grund übernahm Fährmann ab der Rückrunde. Doch nun erhält Schwolow in Gelsenkirchen notgedrungen eine weitere Chance.

Der FC Schalke 04 steckt nach 28 Spieltagen tief im Abstiegskampf. Mit 24 Punkten rangieren die Königsblauen nur auf dem 17. Platz. Damit sind die Blau-Weißen punktgleich mit den VfB Stuttgart, der auf dem Relegationsplatz steht.

Das Restprogramm hat es in sich. So muss der FC Schalke 04 neben der Partie beim SC Freiburg noch gegen Werder Bremen (29. April), den 1. FSV Mainz 05 (5. Mai), den FC Bayern (13. Mai) sowie gegen Eintracht Frankfurt (20. Mai) und RB Leipzig (27. Mai) antreten.