Kahn erhöht Druck: "Größere Stellschrauben" für Tuchel

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Oliver Kahn nimmt die Profis des FC Bayern in die Pflicht

Vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City hat sich Vorstandschef Oliver Kahn unzufrieden mit den Leistungen des FC Bayern gezeigt.

"Wir wollen immer gewinnen. Da schmerzen solche Auftritte mit diesen Resultaten - uns genauso wie die Fans", sagte Kahn gegenüber "Sport Bild" mit Blick auf das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg, das 0:3 im Hinspiel bei ManCity sowie das 1:1 in der Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim. "Natürlich haben wir uns das anders vorgestellt", so der frühere Torwart-Titan.

"Wir haben über 20 Nationalspieler in unserem Kader, an der sportlichen Qualität liegt es sicher nicht. Zuletzt war zu wenig Wille, zu wenig Bereitschaft zu erkennen. Inkonstanz ist unsere Konstanz, das kann nicht der Anspruch dieser Mannschaft sein", polterte Kahn weiter.

Der 53-Jährige richtete in diesem Zusammenhang einen eindringlichen Appell an die Münchner Profis: "Jeder muss wissen, um was es in der entscheidenden Phase der Saison geht: zu zeigen, wer der FC Bayern ist. Nur, wenn wir das auf den Platz bekommen, haben wir gegen Man City noch eine Chance."

Eine zentrale Rolle traut Kahn dem neuen Trainer Thomas Tuchel bei der Überwindung der aktuellen Schwächephase zu. "Die letzten Spiele haben gezeigt, dass es einige größere Stellschrauben gibt, an denen Thomas drehen muss. Unter Thomas wird die Mannschaft wieder zu ihrer Form und zu ihrer Konstanz finden", sagte der Klub-Chef des deutschen Rekordmeisters.

FC Bayern: Kritik an Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic

Kahn sowie Sportvorstand Hasan Salihamidzic waren angesichts der jüngsten Entwicklungen beim FC Bayern zuletzt auch selbst in die Kritik geraten.

"Es sind ja nicht nur auf dem Platz die Ergebnisse und Leistungen nicht da. Wenn du im Umfeld Unruhe hast, überträgt sie sich automatisch auf den Platz. Deswegen ist das nicht verwunderlich, weil so viel Unruhe im Verein herrscht", sagte Lothar Matthäus bei "Sky".

Der Rekord-Nationalspieler ergänzte: "Mané, Sané, der Torwarttrainer wurde entlassen, der Maulwurf einmal bei Nagelsmann, jetzt von Manchester. Das sind ja Themen, die auch ein Punkt sind. Die Verantwortlichen müssten auch mal kommunizieren."