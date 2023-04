Musiala verrät: Das lief im Hinspiel gegen ManCity schief

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Will mit dem FC Bayern das Wunder schaffen: Jamal Musiala

Am Mittwochabend (21 Uhr) muss der FC Bayern im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City einen Drei-Tore-Rückstand wettmachen. Ein schwieriges, aber keineswegs unmögliches Unterfangen, findet Jamal Musiala.

"Wir alle glauben daran, dass wir dieses Duell drehen können. Das hat uns das Hinspiel in Manchester gezeigt", erklärte der 20-Jährige im Interview mit der "Sport Bild".

Tatsächlich hatte der Rekordmeister beim 0:3 gegen City in der Vorwoche lange Zeit mindestens auf Augenhöhe mit dem englischen Starensemble gespielt. Erst nach dem Gegentreffer durch Rodri kippten die Kräfteverhältnisse im Etihad Stadium.

Musiala bilanzierte: "Wie wir das gegen City gemacht haben, war gut. Wir spielten mit viel Vertrauen und Selbstbewusstsein. Wir hatten unsere Torchancen, wenn wir da ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, wäre es ein anderes Spiel geworden. Wir wissen: In München müssen diese Schüsse nun reingehen."

Musiala: FC Bayern hat "auf jeden Fall noch eine Chance"

Gegen Erling Haaland und Co. muss allerdings auch die Abwehr dichthalten. Weder in der Königsklasse, noch in anderen Wettbewerben präsentierte sich die Hintermannschaft der Bayern zuletzt sattelfest.

Musiala ist dennoch optimistisch. "Auf jeden Fall gibt es noch eine Chance. Wir spielen zu Hause in der Allianz Arena, unsere Fans werden da sein, und wir haben 90 Minuten Zeit, um das Spiel für uns zu entscheiden. Wir werden alles geben, um ins Halbfinale einzuziehen", kündigte der Shootingstar an.

Er selbst "liebe solche Spiele", verriet der deutsche Nationalspieler. Sie seien eine "Herausforderung", durch die man lernen und wachsen könne.

Doch Musiala weiß auch um die enorme Qualität des Gegners. "ManCity ist auf jeden Fall eines der besten Teams der Welt. Sie haben aktuell eine überragende Form und sind im Flow. Jeder Spieler dort steht für absolutes Toplevel", warnte er.