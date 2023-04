Enthüllt! So plant Eintracht Frankfurt ohne Kolo Muani

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Randal Kolo Muani wird im Sommer wohl für eine Rekordsumme verkauft

Schon weit vor Öffnung des Sommer-Transferfensters gilt es als praktisch sicher, dass Randal Kolo Muani der neue Rekordabgang von Eintracht Frankfurt werden wird. Über 100 Millionen Euro Ablöse könnte der Verkauf des 24-Jährigen einbringen. Wie es ohne den Vize-Weltmeister bei der SGE weitergehen soll, ist ein zentraler Inhalt der Arbeit von Sportvorstand Markus Krösche.

Zunächst einmal wird der Eintracht-Macher den Preis für seinen Superstar im Sturm in den kommenden Monaten immer weiter nach oben treiben, sodass sich der Verkauf Kolo Muanis bestmöglich rechnen wird.

Der bisherige Rekordtransfer von Luka Jovic in Richtung Real Madrid im Sommer 2020 für 63 Millionen Euro dürfte in jedem Fall pulverisiert werden. Mit dem FC Bayern, Paris Saint-Germain, dem FC Chelsea und Manchester United sind eine ganze Reihe der europäischen Elite-Klubs am Franzosen dran. Das Wettbieten um Kolo Muani nimmt erst allmählich richtig an Fahrt auf.

Wie die "Sport Bild" nun berichtete, steht für Sportvorstand Krösche schon fest, wie der Abgang des torgefährlichsten Spielers im Kader kompensiert werden soll.

Eintracht Frankfurt nimmt Alternativen ins Visier

Aufgrund der extrem ausgeprägten Vielseitigkeit des Angreifers soll erst gar nicht versucht werden, die Qualitäten Kolo Muanis gleichwertig und eins zu eins zu ersetzen, heißt es in dem Medienbericht.

Vielmehr haben die Eintracht-Bosse längst mehrere Alternativen ins Visier genommen, von denen im Transfer-Sommer dann auch möglichst viele in die Main-Metropole gelotst werden sollen.

Dazu zählt zuvorderst Elye Wahi, der ebenfalls Franzose ist und derzeit noch in Montpellier in der Ligue 1 auf Torejagd geht. Ihm wird eine ähnliche Geschwindigkeit wie dem tempostarken Kolo Muani nachgesagt, zudem zeigte er sich mit 13 Saisontoren bislang als sehr torgefährlich.

Auch Omar Marmoush, der momentan noch beim VfL Wolfsburg unter Vertrag steht, wird bei den SGE-Kaderplanern ähnlich wie Kolo Muani als "Runner" angesehen. Als Hochgeschwindigkeitsfußballer für die Offensive, der mit seinem Speed möglichst häufig hinter die gegnerischen Abwehrreihen kommen kann.

Eintracht plant mit zwei Stürmer-Transfers

Während der womöglich erste 100-Millionen-Euro-Transfer der Frankfurter Vereinsgeschichte außerdem auch noch sowohl als Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff sowie als Zielspieler im Strafraum gilt, denkt die Eintracht für die neue Saison über mehrere Personalien nach, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

So steht mit Niclas Füllkrug (Werder Bremen) ein klassischer Zielspieler ebenso auf dem Transferzettel der Frankfurter wie auch Victor Boniface von Union Saint-Gilloise und Mateo Retegui von CA Tigre, die als ganz andere Stürmertypen gelten.

Welche Transfers die Eintracht im Sommer tatsächlich realisieren kann, ist nach derzeitigem Stand noch völlig offen. Klar ist aber wohl, dass es mindestens zwei Angreifer sein sollen - für jeweils maximal 20 Millionen Euro Ablöse.