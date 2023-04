Diese Labbadia-Regeln hat Hoeneß sofort gestrichen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß hat die Zuversicht zurück zum VfB Stuttgart gebracht

Unter der sportlichen Verantwortung von Sebastian Hoeneß zeigte die Formkurve des VfB Stuttgart in den letzten Wochen endlich wieder nach oben. Zwei Siege in der Bundesliga beziehungsweise dem DFB-Pokal fuhr der neue Cheftrainer mit den Schwaben ein, dazu kam am letzten Spieltag das fast sensationelle Unterzahl-3:3 gegen den BVB. Hoeneß hat dabei in vielen Bereichen wichtige Änderungen vorgenommen.

Der Nachfolger von Bruno Labbadia, der den VfB Stuttgart nicht auf Kurs bringen konnte und im März entlassen wurde, hat sich sowohl in taktischen, als auch in organisatorischen und personellen Fragen für andere Wege entschieden.

Erste markante Veränderung im organisatorischen Bereich ist der spätere Trainingsstart. So müssen die VfB-Profis seit Anfang des Monats erst um 10:30 Uhr zur Übungseinheit unter der Woche antreten. Eine halbe Stunde später als noch unter Bruno Labbadia, der großen Wert auf Disziplin, Pünktlichkeit und eine klare Hierarchie im Team legte, letztlich aber nie den richtigen Zugang zu der jungen Stuttgarter Mannschaft fand.

Außerdem strich Sebastian Hoeneß das tagtägliche gemeinsame Mittagessen aller VfB-Profis. Stattdessen gibt es zwischen zwei Trainingseinheiten an einem Tag eine Mittagspause, in der den Spielern freigestellt ist, wie sie die Zeit verbringen.

VfB Stuttgart am Freitagabend beim FC Augsburg gefordert

Maßnahmen, die im Kader der Schwaben offenbar gut ankommen. In den ersten Wochen äußerten sich die VfB-Akteure bis dato durchweg positiv über den 40-jährigen Cheftrainer, mit dem zuletzt schon der Sprung auf den Relegationsplatz 16 geglückt war.

"Der Trainer gibt klare Anweisungen im Training, lässt uns aber auch viel Eigeninitiative", wurde Verteidiger Waldemar Anton in der "Sport Bild" zitiert.

Fußballerisch hat Hoeneß in Stuttgart ebenfalls Änderungen im Sinn. So spielte der VfB zuletzt wieder mit Dreierkette in der Defensive, zudem avancierten zuvor häufig leistungsschwache Spieler wie Enzo Millot, Josha Vagnoman oder Silas Katompa Mvumpa zu Matchwinnern für ihre Farben.

Sollte der Positivtrend auch am kommenden Bundesliga-Spieltag anhalten, winkt der baldige Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Freitagabend geht es beim FC Augsburg weiter.