FC Bayern vor XXL-Umbruch? "Sie werden sich alles anschauen"

IMAGO/Ulrich Wagner

Beim FC Bayern herrscht aktuell viel Unruhe

Der langjährige TV-Kommentator Marcel Reif glaubt trotz der derzeit durchwachsenen Leistungen nicht an einen großen Umbruch beim FC Bayern im kommenden Sommer.

"Sie werden sich alles anschauen, aber nicht den ganzen Kader umwerfen können. Es ist eigentlich ein guter Kader, aber er bekommt das nicht auf den Platz", sagte Reif bei "Bild-TV".

Es gebe natürlich Diskussionen um das Spielermaterial beim FC Bayern, so Reif, "Wo ist der Mittelstürmer? Was ist mit Yann Sommer? Aber der Kader ist doch trotzdem noch gut genug, den SC Freiburg in einem K.o.-Spiel im DFB-Pokal zu schlagen oder zuhause gegen Hoffenheim drei Punkte zu holen. Wenn das nicht passiert, bringen die Spieler nicht das, was sie eigentlich von sich selbst verlangen müssten."

Die Statements der Profis nach den jüngsten Rückschlägen erinnerten Reif an eine "aufgelegte Platte". Der 73-Jährige sagte: "Joshua Kimmich höre ich mir nicht mehr an, weil ich das schon dreimal hatte."

Die aktuellen Auftritte der Münchner seien "nicht Bayern-like", kritisierte Reif. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich der FC Bayern zu dieser Phase der Saison schon einmal so präsentiert hat, und das in mehreren Spielen hintereinander."

"Dortmunder Mentalitätsfrage" beim FC Bayern?

Es sei "kein Wunder", dass Thomas Tuchel von den Darbietungen seiner Profis enttäuscht sei, sagte Reif. "Das hat er so sicherlich nicht erwartet."

Einen positiven Effekt des Trainer-Wechsels sieht der Journalist bislang nicht. "Er hat nicht dazu beigetragen, in der Mannschaft eine gewisse Sicherheit hinzukriegen, eine Selbstverständlichkeit. Sondern ich habe das Gefühl, dass die Spieler den Wechsel hinter vorgehaltener Hand auch noch als Ausrede nehmen."

Es gehe beim FC Bayern derzeit vor allem um die Einstellung, "die gute alte Dortmunder Mentalitätsfrage", wie es Reif ausdrückte. "Das verwundert schon."