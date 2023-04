Nach Abschiedsgerüchten: Bayern zögert noch bei Sadio Mané

IMAGO/Sebastian Frej

Sadio Mané vom FC Bayern sorgte zuletzt für großes Aufsehen

Der FC Bayern hat offenbar noch nicht über die sportliche Zukunft von Sadio Mané entschieden.

Wie der italienische Journalist Fabrizio Romano gegenüber "CaughtOffside" berichtete, will der deutsche Rekordmeister bei der Personalie noch abwarten. Zunächst müssten in den kommenden Wochen erst einmal Gespräche mit Mané sowie Cheftrainer Thomas Tuchel stattfinden, beschrieb der Transfer-Experte den zu erwartenden Ablauf.

Zuletzt hatte "Sky" Mané als Abgangskandidat bezeichnet. Bei einem entsprechenden Angebot dürfe der Offensivmann den FC Bayern nach einer Saison schon wieder verlassen, lautete der Tenor. Doch Romano zufolge haben die Münchner noch keine Grundsatzentscheidung getroffen.

Sadio Mané beim FC Bayern angezählt

Klar ist: Mané ist spätestens seit dem Kabinen-Zoff mit Leroy Sané angezählt. Der 31-Jährige hatte nach dem Champions-League-Spiel bei Manchester City (0:3) seinen Teamkollegen handgreiflich angegangen und somit für einen Eklat gesorgt.

Der FC Bayern reagierte mit einer Sperre sowie einer Geldstrafe auf den Vorfall. Seitdem wird darüber debattiert, ob Mané noch eine sportliche Zukunft an der Säbener Straße hat.

Cheftrainer Tuchel stellte sich derweil öffentlich demonstrativ hinter den senegalesischen Nationalspieler. "Ich bin sein erster Anwalt und auch sein erster Verteidiger. Ich kenne ihn ausschließlich als absoluten Top-Profi. Jeder hat das Recht, mal einen Fehler zu machen. Das war too much. Er hat es eingesehen, und eine Entschuldigung hat stattgefunden", sagte der 49-Jährige über den viel diskutierten Vorfall in Manchester.

Sadio Mané will wohl beim FC Bayern bleiben

Mané war im vergangenen Sommer für die kolportierte Summe von 32 Millionen Euro als großer Hoffnungsträger zum FC Bayern gewechselt.

Doch der Angreifer konnte seine Klasse in München bislang viel zu selten unter Beweis stellen. Laut "Sky" will sich Mané (Vertrag bis 2025) beim FC Bayern aber auf jeden Fall durchbeißen.