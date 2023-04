FC Bayern vor Millionen-Poker mit Davies

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Alphonso Davies wechselte 2019 zum FC Bayern

Der FC Bayern arbeitet an einer Vertragsverlängerung mit Alphonso Davies. Im Sommer könnte es bei den Gesprächen in die heiße Phase gehen. Um den Linksverteidiger langfristig zu binden, müsste der deutsche Rekordmeister aber wohl mit einer Gehaltserhöhung locken.

Laut dem Fußball-Reporter Manuel Veth hat der FC Bayern bereits bei Alphonso Davies bezüglich einer Vertragsverlängerung vorgefühlt. Der 22-Jährige ist noch bis 2025 an den Verein gebunden. Wie es weiter heißt, wird es aber erst im Sommer zu einer Entscheidung kommen.

Der FC Bayern habe bei Davies "Priorität". Doch der Kanadier kenne seinen Wert, schreibt Veth. Wie der Journalist spekuliert, könnte Davies an der Säbener Straße in die Gehaltsklasse von Kingsley Coman aufsteigen. "Sport1" zufolge verdient der französische Flügelspieler rund 17 Millionen Euro pro Saison.

Davies soll laut dem TV-Sender jährlich hingegen zehn bis 15 Millionen Euro kassieren. "Bild"-Fußballchef Christian Falk berichtete bei "Caught Offside", dass der Abwehrmann aktuell rund neun Millionen Euro einstreicht.

FC Bayern: Top-Klubs haben Alphonso Davies auf dem Zettel

Der kanadische WM-Fahrer hat beim FC Bayern in den vergangenen Jahren einen steilen Aufstieg hingelegt. Im Januar 2019 kam Davies als unbeschriebenes Blatt vom MLS-Klub Vancouver Whitecaps in die Bundesliga. An der Säbener Straße schaffte der 22-Jährige schließlich den Sprung zum internationalen Top-Spieler.

Die Entwicklung weckt gleichzeitig Begehrlichkeiten. Nach "Sky"-Informationen steht Davies sowohl bei Real Madrid als auch bei Manchester City "definitiv auf dem Zettel".

In der laufenden Saison wurden die Leistungen des Linksfußes häufig als zu nachlässig und defensivschwach kritisiert, dennoch bekam er sowohl unter Julian Nagelsmann als zuletzt auch unter Nachfolger Thomas Tuchel immer wieder das Vertrauen ausgesprochen.