FC Bayern winkt satter Transfer-Gewinn bei Sabitzer

IMAGO/900/Cordon Press

Marcel Sabitzer wechselt wohl fest vom FC Bayern zu Manchester United

Der endgültige Transfer von Marcel Sabitzer vom FC Bayern zu Manchester United ist wohl auf der Zielgeraden.

Wie das Portal "Football Insider" unter Berufung auf eine mit den Vorgängen vertraute Quelle berichtet, stehen die Chancen gut, dass der Mittelfeldspieler auch nach dem Ablauf seines Leih-Engagements im Sommer weiter für den englischen Rekordmeister aufläuft.

Dass alle Parteien, also Sabitzer, ManUnited und auch der FC Bayern, einen Deal anstreben, war bereits vor einigen Tagen von der Insel durchgesickert. Nun kommt wohl weitere Bewegung in den Poker.

Unklar ist, wie viel Ablöse der FC Bayern für Sabitzer erwarten kann. Die "Sun" hatte zuletzt von einem satten Preisschild der Münchner in Höhe von 22,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen von 5,5 Millionen Euro geschrieben. United will angeblich deutlich weniger zahlen.

"Football Insider" hatte unlängst vermeldet, für Sabitzer könnten letztendlich sogar bis zu 34 Millionen Euro den Besitzer wechseln.

FC Bayern winkt satter Transfer-Gewinn

So oder so winkt dem FC Bayern ein Transfer-Gewinn: 2021 hatte der deutsche Rekordmeister lediglich 15 Millionen Euro für Sabitzer an dessen Ex-Klub RB Leipzig überwiesen.

An der Isar hatte sich der 29-Jährige aber nicht durchsetzen können. Ende Januar kurz vor Schließung des Transfer-Fensters zurrten die Beteiligten dann den Leih-Deal mit ManUnited fest.

Im Trikot der Red Devils überzeugte Sabitzer, der aktuell an Leistenproblemen laboriert. 13 Pflichtspiele mit drei Treffern und einer Vorlage stehen in seiner Statistik. Trainer Erik ten Hag hält große Stücke auf den früheren Leipziger.

"Von Tag eins war für mich bei United alles organisiert. In Sachen Betreuung ist United noch einmal eine ganz andere Nummer als Bayern, hier ist alles nochmal größer", schwärmte Sabitzer zuletzt von seinem aktuellen Arbeitgeber.