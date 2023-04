Weltklasse-Leistungen für Real: Kroos-Rückkehr zum DFB?

IMAGO/Sebastian Frej

Toni Kroos (r.) überzeugte gegen den FC Chelsea

Toni Kroos schickt sich an, mit Real Madrid einmal mehr um den Titel in der Champions League mitzuspielen. In den Viertelfinal-Duellen mit dem FC Chelsea überzeugte der Weltmeister von 2014 erneut mit überragenden Passwerten und führte die Königlichen in die Runde der letzten Vier. Längst diskutiert Fußball-Deutschland über die Frage: Ist Kroos nochmal einer für die deutsche Nationalmannschaft?

Seine Passquote von 94 Prozent war herausragend, seine Präsenz auf dem Platz als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive wie gewohnt beeindruckend: Toni Kroos ist unter Carlo Ancelotti bei Real Madrid einer der großen Leistungsträger und träumt längst vom sechsten Titelgewinn in der Champions League.

Weniger euphorisch zeigte sich der 33-Jährige am "Amazon Prime Video"-Mikrofon, als er auf eine mögliche Rückkehr ins DFB-Team unter Bundestrainer Hansi Flick angesprochen wurde.

Kroos zu DFB-Rücktritt: "War reichlich überlegt"

"Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das der Fall ist", meldete Kroos direkt Zweifel an der Aussage von Moderator Sebastian Hellmann an, dass sich "alle sehnlichst wünschen würden", den Mittelfeld-Star wieder im Deutschland-Trikot spielen zu sehen.

"Wenn jemand Norddeutsch ist und eine Entscheidung trifft, ist diese relativ in Stein gemeißelt. Und das ist auch nach wie vor der Fall", stellte der gebürtige Greifswalder im Nachgang klar, dass ein Comeback unter Bundestrainer Hansi Flick derzeit überhaupt keinen Raum in seinen Planungen einnimmt.

Sein 106. und letztes Länderspiel hatte Kroos bisher beim EM-Aus gegen England im Sommer 2021 bestritten.

"Ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen, die nicht mal eben so aus dem Bauch heraus, sondern reichlich überlegt war", stellte Kroos dazu klar. Mit der Deutschen Nationalmannschaft wurde Kroos vor neun Jahren in Brasilien Weltmeister.