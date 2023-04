Müller: "Wir müssen nicht nach zehn Minuten mit 3:0 führen"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Müller will mit dem FC Bayern das Comeback schaffen

Der FC Bayern benötigt im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League eine furiose Aufholjagd. Thomas Müller glaubt noch an die Münchner Chancen gegen Manchester City.

"Wir müssen nicht nach zehn Minuten mit 3:0 führen. Aber wir müssen gut ins Spiel kommen, das erste Tor machen, weiter dranbleiben und dann das zweite Tor machen – und wenn‘s erst in der 80. Minute ist! Und dann haben wir immer noch eine Viertelstunde, wo du dieses Glück brauchst. Daran glaube ich schon!", sagte der 33-Jährige gegenüber "Sport1".

Die Hypothek des FC Bayern ist nach dem 0:3 in der vergangenen Woche hoch. "Das Fenster für Fehler ist deutlich kleiner geworden", ist sich Müller der schwierigen Ausgangslage bewusst.

"Es ist ein hoher Berg, den wir erklimmen müssen", hatte auch Cheftrainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Duell mit Manchester City gesagt. "Wir glauben an uns, aber wir wollen nicht träumen", so der 49-Jährige. Der FC Bayern müsse es "Schritt für Schritt" angehen und "von Halbzeit zu Halbzeit" schauen, blickte der Nachfolger von Julian Nagelsmann voraus.

Tuchel: Mit dem FC Bayern ist "alles möglich"

Um in der heimischen Arena noch für Spannung zu sorgen, muss sich der FC Bayern im Vergleich zu den vergangenen Wochen aber deutlich steigern. In den bisherigen fünf Pflichtspielen unter Tuchel konnte der deutsche Rekordmeister nur zwei Mal gewinnen (4:2 gegen Borussia Dortmund und 1:0 gegen den SC Freiburg) - jeweils in der Bundesliga.

"Wir sind in einem Wechsel, große Spieler haben den Verein verlassen, jetzt gab es den Trainerwechsel. Wir hatten noch nicht viel Zeit. Der Klub befindet sich nicht in einem Absturz. Ich habe das Gefühl, dass ich in einem sehr starken Verein arbeite. Alles ist möglich mit diesem Verein", versuchte Tuchel Mut zu machen.

Im Rückspiel gegen Manchester City dürfte der Übungsleiter in der Startelf wieder auf Thomas Müller zurückgreifen.