Ex-Bayern-Star knallhart: Schalke steigt ab!

IMAGO/Gabriel Boia

Marius Bülter und der FC Schalke 04 kämpfen um den Klassenerhalt

Im neuen Jahr hat sich der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga aus einer vermeintlich aussichtslosen Lage zurück ins Rennen um den Klassenerhalt gekämpft. Sorgen bereitet den Knappen jedoch das knallharte Restprogramm. Ein früherer Star des FC Bayern sieht für die Königsblauen schwarz.

Sechs Begegnungen bleiben dem FC Schalke noch, um in der Tabelle ein bis zwei Plätze zu klettern. Mindestens die Relegation soll es sein, im Idealfall gar der direkte Klassenerhalt.

In den verbleibenden Partien müssen die Schützlinge allerdings vier Mal in der Fremde ran, fünf der sechs Gegner (SC Freiburg, Mainz 05, FC Bayern, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig) sind zudem Europacup- oder sogar Meisterschaftskandidaten.

Der langjährige Bundesliga-Profi Mario Basler glaubt daher nicht mehr an eine Rettung. "Die Aufholjagd kam viel zu spät. Schalke hat das schwierigste Restprogramm im Keller. Ich glaube, dass es sie erwischen wird", erklärte der 54-Jährige in seinem Podcast "Basler ballert".

Zwar habe die Mannschaft von Trainer Thomas Reis in der Rückserie Moral bewiesen, dennoch werde es "am Schluss nicht reichen", so Basler: "Da ist der Drops gelutscht."

Basler sicher: Auch Hertha BSC geht runter

Auch auf den zweiten Absteiger legte sich der ehemalige Nationalspieler fest. "Nach dem katastrophalen Spiel auf Schalke wird Hertha absteigen. Die sind jetzt einfach dran!", betonte Basler. Trotz des Trainerwechsels von Sandro Schwarz zu Pál Dárdau käme für die Berliner jede Hilfe zu spät.

Die Alte Dame belegt nach dem jüngsten 2:5-Debakel in Gelsenkirchen mit 22 Punkten den letzten Platz, Schalke steht mit zwei Zählern mehr auf dem Konto nur einen Rang besser da.

Am kommenden Wochenende empfängt Hertha im heimischen Olympiastadion den formschwachen Aufsteiger Werder Bremen, während S04 beim Champions-League-Anwärter SC Freiburg ranmuss.