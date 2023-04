Kroos deutet Real-Verlängerung an

IMAGO/Shaun Brooks

Real-Star Kroos ist der erfolgreichste deutsche Fußballer der Geschichte

Toni Kroos grinste. Natürlich musste diese Frage kommen. Lange wurde über seine Zukunft bei Real Madrid spekuliert, zuletzt kursierten Medienberichte über eine Vertragsverlängerung, Trainer Carlo Ancelotti hatte sich bereits vor Monaten zuversichtlich geäußert. Doch der Mittelfeldstratege selbst schwieg bislang zu den Gerüchten, die in den Gazetten zu lesen waren - bis jetzt.

"Manchmal reicht es ja, wenn man drumherum liest", scherzte Kroos bei "Prime Video" nach dem 2:0 (0:0) beim FC Chelsea im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. Nach zwei souveränen Auftritten gegen die derzeit kriselnden Engländer greift der Weltmeister von 2014 mit den Königlichen erneut nach dem begehrten Henkelpott und die Titeljagd soll auch in der kommenden Saison weitergehen.

"Es ist alles auf einem guten Weg", versicherte Kroos angesprochen auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags um ein weiteres Jahr bis 2024. Jedoch wolle er respektieren, "was der Verein möchte, was, wann, wie und wo kommuniziert wird". Die offizielle Verkündung könnte also noch auf sich warten lassen, an seiner Absicht, die Erfolgsgeschichte in Spanien fortzusetzen, ließ Kroos aber keine Zweifel.

Real-Coach Ancelotti lobt Kroos' körperliche Verfassung

Zwischen ihm und Real sei "ein großes Vertrauensverhältnis da" und so werde es auch "höchstwahrscheinlich noch eine Zeit gehen", betonte der 33-Jährige: "Theoretisch hätte ich seit dem 1. Januar woanders unterschreiben können, aber diesen Quatsch haben wir gar nicht erst angefangen."

Warum sollte er auch? 2014 war Kroos vom deutschen Rekordmeister Bayern München nach Madrid gewechselt, gewann seitdem mit Real neben drei spanischen Meisterschaften vier seiner fünf Champions-League-Titel und ist nach dem Halbfinal-Einzug nun auf dem besten Weg, einen weiteren hinzuzufügen.

Rodrygo (58., 80.) schoss den spanischen Rekordmeister an der Stamford Bridge in die nächste Runde der Königsklasse und damit weiter Richtung Titelverteidigung. In der Startelf vertraute Ancelotti auch auf "Legende" Kroos, der laut dem Coach körperlich sowie mental immer noch in "großartiger Verfassung" sei.

Kroos lehnte Verlängerung vergangenes Jahr ab

"Wir haben insgesamt eine Mannschaft, die viel zusammen erlebt hat, die in vielen Spielen sehr viel leiden musste", sagte Kroos nach der Partie: "Wenn du solche Phasen überstehst und oftmals noch als Sieger vom Platz gehst, hast du die Ruhe und den Glauben, es doch noch hinzubekommen."

Für Teamkollege Antonio Rüdiger, der gegen seinen Ex-Verein Chelsea in der zweiten Halbzeit auf den Platz kam, ist neben Real-Star Luka Modric auch Kroos entscheidend für diese gewisse Gelassenheit. "Wenn die Ruhe haben, warum sollten wir nervös sein?" In seinen Augen seien die beiden Routiniers "unersetzbar", erklärte der Nationalspieler.

Laut der spanischen Sportzeitung "Marca" hatte Real bereits vor einem Jahr ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt, das Kroos damals abgelehnt haben soll, weil er die Entwicklung seiner Form abwarten wollte. Die Zweifel hat Kroos nun offenbar ausgeräumt, bei einem anderen Thema lässt er diese erst gar nicht aufkommen: Eine Rückkehr in die Nationalmannschaft steht nicht zur Debatte.

"Wenn ein Norddeutscher so eine Entscheidung trifft", so Kroos, "dann ist sie auch in Stein gemeißelt."