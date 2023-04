Bayern-Fans mit düsterer Prognose in der Königsklasse

IMAGO/Revierfoto

Dem FC Bayern um Matthijs de Ligt droht in der Champions League das Aus

Am Mittwochabend kommt es im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zum Duell zwischen dem FC Bayern und Manchester City. Die Münchner benötigen ein großes Comeback. Die Fußball-Fans in Deutschland glauben mehrheitlich aber nicht an eine furiose Aufholjagd.

In einer sport.de-Umfrage wollten wir wissen: Schafft der FC Bayern im Rückspiel gegen Manchester City das Wunder und kommt weiter? Rund 80.000 Fans haben ihre Stimme bislang abgegeben - mit einer düsteren Prognose für den deutschen Branchenprimus.

Lediglich 24 Prozent der Befragten glauben noch an ein Weiterkommen des FC Bayern. Der Rest (76 Prozent) hält dagegen und rechnet mit dem Ausscheiden der Münchner - ein klares Urteil!

Komplizierte Ausgangslage für den FC Bayern

Die Ausgangslage könnte für den FC Bayern auch kaum komplizierter sein. Die 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel setzt den Bundesligisten im zweiten Duell ab der ersten Minute unter Zugzwang. Zudem trifft der FC Bayern auf einen äußerst formstarken Gegner.

So gewann Manchester City seine letzten zehn Pflichtspiele allesamt. In der Premier League rangiert das Team von Cheftrainer Pep Guardiola nur noch vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal und hat sogar noch ein Spiel mehr in der Hinterhand. In der Champions League gelten die Sky Blues als großer Titel-Favorit.

FC Bayern gibt Hoffnung nicht auf

"Es ist eine Gelegenheit, uns gegen eines der besten Teams in Europa zu beweisen. Wir werden versuchen, unser Spiel durchzusetzen. Das beste Mindset ist zu versuchen, das Spiel zu gewinnen. Wir müssen effektiv sein", blickte Guardiola auf das zweite Aufeinandertreffen mit den Münchnern voraus.

Und der FC Bayern? Der Bundesligist will gegen ManCity nichts unversucht lassen. "Wir glauben an uns selber und wir glauben, dass wir Halbzeit für Halbzeit gewinnen können. Wenn wir beide Halbzeiten gewinnen, kann alles passieren. Wenn das Quäntchen Glück dazu kommt, dass wir im Hinspiel nicht hatten, ist alles möglich", sagte Cheftrainer Thomas Tuchel.