Edelfan Zverev kritisiert Bayern-Bosse

IMAGO/Kevin Voigt

Bekennender Fan des FC Bayern: Alexander Zverev

Vor wenigen Wochen versetzte der FC Bayern ganz Fußball-Deutschland in Aufruhr, als Trainer Julian Nagelsmann quasi aus dem Nichts beurlaubt und durch Thomas Tuchel ersetzt wurde. Die Entscheidung der Klub-Offiziellen kann Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev, seit Jahren bekennender Fan der Münchner, bis heute nicht nachvollziehen.

"Ich hätte da mehr Geduld gehabt. Auch wenn Tuchel einer der besten Trainer auf der Welt ist: Sofort Nagelsmann zu feuern, obwohl man in drei Wettbewerben noch dabei ist, weiß ich jetzt nicht", sagte der 25-Jährige am Rande der BMW Open gegenüber "RTL/ntv".

Tuchels erster Monat an der Säbener Straße dürfte Zverevs Zweifel bislang bestärkt haben. Nur zwei seiner ersten fünf Partien als Bayern-Coach konnte der frühere Dortmunder gewinnen, im DFB-Pokal und in der Champions League setzte es bittere Pleiten, die den Traum vom Triple zerstörten.

Nach Zverevs Meinung muss beim deutschen Branchenführer endlich wieder Ruhe einkehren. "Ich fand das alles so ein bisschen hektisch beim FC Bayern in den letzten Wochen", gestand der Tennis-Star, der momentan Weltranglistenplatz 16 belegt.

Auch der Kabinenzoff zwischen Sadio Mané und Leroy Sané ist dem gebürtigen Hamburger nicht verborgen geblieben. "So etwas kann die Mannschaft auch weiterbringen – und auch die Spieler näher zusammenbringen. Aber Gewalt ist natürlich überflüssig", betonte Zverev.

FC Bayern: Zverev glaubt an Comeback-Chance gegen ManCity

Am Mittwochabend wird der Edelfan in der Allianz Arena live dabei sein, wenn sein Herzensverein den Versuch unternimmt, das deutliche 0:3 aus dem Hinspiel gegen Manchester City in der Königsklasse wettzumachen.

Aufgegeben hat Zverev die Hoffnung auf ein Comeback noch nicht. "Eine Mannschaft wie den FC Bayern kann man nie aus dem Bild wegschneiden", hob der Olympiasieger von 2021 mit einem Schmunzeln hervor.