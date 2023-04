Lewandowski und Co. gescheitert? Seltsame Kritik an Barca

IMAGO/Gongora

Robert Lewandowski wechselte im Sommer 2022 vom FC Bayern zum FC Barcelona

29 Ligaspiele, nur zwei Niederlagen, nur neun Gegentore und satte neun Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten: Zahlen die andernorts wohl Jubelstürme hervorrufen würden, sind beim FC Barcelona offenbar nur eine Randnotiz. Ein anderer Wert sorgt hingegen für überraschend heftige Kritik.

Dass der FC Barcelona nach 29 Spieltagen der spanischen Primera División "lediglich" 53 Tore aufweisen kann, soll den Verantwortlichen des Klubs die Sorgenfalten auf die Stirn zaubern. In den Geschäftsräumen der Blaugrana soll man mit Blick auf das Sommer-Transferfenster intensive Stunden verbringen, um Angreifer zu finden, "die ihren Verpflichtungen nachkommen". Das berichtet "El Nacional".

Demnach Stein des Anstoßes: Letztmals zeigte sich Barca nach 29 Spieltagen 2003/04 unter Coach Frank Rijkard weniger treffsicher. Damals standen 48 Treffer, 32 Gegentore und Rang drei in der Tabelle zu Buche.

Vor allem Robert Lewandowski, der im Sommer vom FC Bayern zu den Katalanen wechselte, müsse sich diese Bilanz ankreiden, so der Bericht. Der Pole sei mit 17 Treffern in 25 Liga-Einsätzen zwar aktuell bester LaLiga-Torjäger, habe aber schlicht zu oft gegen Mannschaften vom Tabellenende getroffen und in den wichtigen Partien nicht ausreichend geliefert, so "El Nacional". Seine Verpflichtung ein "vergeblicher" Versuch.

Mit dem Brasilianer Raphinha (27 Ligaspiele/6 Tore) sei ein weiterer millionenschwerer Offensivneuzugang sogar völlig gefloppt, so der kritische Bericht.

FC Barcelona in den wichtigen Spielen tatsächlich nicht zur Stelle

Vollkommen von der Hand weisen, lässt sich die Kritik zwar nicht: In der Champions League schied Barca kläglich in der Gruppenphase aus, scheiterte anschließend in der Zwischenrunde der Europa League an Manchester United und kassierte unlängst eine empfindliche 0:4-Pleite im Pokal gegen Real Madrid.

Wenn man schon den Quervergleich zur Liga-Bilanz der letzten beinahe zwei Jahrzehnte bemüht, gehört aber auch zur Wahrheit, dass Barca in dieser Zeit nie weniger Gegentore kassierte und nur selten so deutlich die Tabelle anführte. Dass man offensiv nach dem Abschied von Liga-Rekordtorschütze Lionel Messi im Sommer 2021 Abstriche machen muss, kommt zudem nicht völlig überraschend.

Dass man den Gewinn der Meisterschaft vor Augen hat, ist angesichts der ständigen Berichte über jahrelange Misswirtschaft, einer enormen finanziellen Schieflage und einem Gehaltsetat, der dringend reduziert werden muss, alles andere als selbstverständlich.