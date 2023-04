Real Madrid schnürt spektakuläres Tauschpaket für Bellingham

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Jude Bellingham wird den BVB im Sommer wohl verlassen

Offiziell hat das Wettbieten um BVB-Star Jude Bellingham noch nicht begonnen, doch hinter den Kulissen sollen mehrere Klubs bereits Angebote vorbereiten, die den Engländer zu einem Wechsel verleiten. Einer dieser Klubs ist Real Madrid. Die Königlichen schnüren gerade laut spanischen Medien ein Paket, das nicht nur den Spieler, sondern auch die Dortmunder überzeugen soll.

Real Madrid hat sich im Werben um Jude Bellingham klare Grenzen gesetzt. Das zumindest berichteten diverse spanische Medien in den vergangenen Wochen. Demnach werden die Königlichen dem BVB nicht mehr als 100 Millionen Euro für den Engländer bieten. Dazu sollen sie sich intern auf ein Maximal-Gehalt in Höhe von 20 Millionen Euro pro Jahr verständigt haben.

Ob Bellingham für besagte 20 Millionen in Madrid unterschreiben würde, ist nicht bekannt. Als sicher gilt jedoch, dass der BVB deutlich mehr als 100 Millionen Euro für den Engländer fordern wird. Um die eigene Grenze nicht zu sprengen, die Dortmunder gleichzeitig aber zufriedenzustellen, haben die Königlichen laut "Cadena SER" nun ein Paket geschnürt, das den Bundesligisten überzeugen soll.

Dem Bericht zufolge will der Champions-League-Rekordsieger den 23-jährigen Brahim Díaz in dem Deal verrechnen. Er würde demnach neben der Ablöse als zusätzlicher Bonus zu den Schwarz-Gelben wechseln.

Der Mittelfeldspieler ist zwar etwas offensiver als Bellingham, dennoch fühlt auch er sich im Zentrum am wohlsten. In der laufenden Saison stellt der spanische Nationalspieler dies im Trikot des AC Milan unter Beweis, für den er bis zum Sommer auf Leihbasis spielt. Díaz' Vertrag in Madrid läuft noch bis 2025.

Díaz nicht zum ersten Mal im Visier des BVB

Interessant in dem Zusammenhang: Der BVB soll vor einigen Jahren schon einmal heiß auf Díaz gewesen sein. Anfang 2019 musste sich der Spanier zwischen Dortmund und Madrid entscheiden. Real sicherte sich damals zwar zunächst den Zuschlag. Als klar war, dass Díaz eher wenig Einsatzzeit bekommen würde, planten die Schwarz-Gelben ein Leihgeschäft. Aber auch dieses kam letztlich nicht zustande.

Jetzt könnte die Borussia zum dritten Mal die Chance bekommen, den 23-Jährigen unter Vertrag zu nehmen.

Die aktuelle Saison in Mailand ist bereits die dritte des jungen Mittelfeldspielers bei den Rossoneri. Schon 2020/21 und 2021/22 kickte Díaz für den italienischen Traditionsverein, mit dem er am Dienstag in das Champions-League-Halbfinale einzog. In der laufenden Serie-A-Saison kommt der Spanier bislang auf 26 Einsätze. Dabei verbuchte er fünf Tore und vier Vorlagen.