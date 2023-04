Kurios: Haaland-Ausstiegsklausel verliert Gültigkeit

IMAGO/Martin Rickett

Erling Haaland wechselte im Sommer 2022 vom BVB zu ManCity

Kuriose Vertrags-Konstellation bei Manchester City: Weil Trainer Pep Guardiola sein Arbeitspapier beim englischen Topklub vor wenigen Wochen verlängerte, müssen die Sky Blues nun keinen vorzeitigen Abgang von Erling Haaland mehr fürchten.

Wie das Portal "The Athletic" am Mittwoch berichtet, ist die im Vertrag von Erling Haaland bislang festgeschriebene Ausstiegklausel in Höhe von 150 Millionen Pfund nicht mehr gültig. Geändert hatte sich das Arbeitspapier des Norwegers, nachdem Trainer Pep Guardiola seinen Vertrag bei den Engländern vor Kurzem bis 2025 verlängerte. Die Ausstiegsklausel sei unmittelbar mit der Zukunft von Guardiola verbunden gewesen, heißt es.

Interessierte Klubs hätten den ehemaligen BVB-Star nach der Saison 2023/24 für 150 Millionen Pfund verpflichten können. Auf diese Klausel hatten sich Haaland und die ManCity-Verantwortlichen im vergangenen Sommer beim Wechsel des Norwegers aus Dortmund geeinigt.

ManCity will Haaland-Vertrag verlängern

Nachdem die größte Sorge des englischen Topklubs damit zu den Akten gelegt werden kann, planen die Scheichs "The Athletic" zufolge bereits eine Vertragsverlängerung. Angeblich sind die Vereinsbosse davon überzeugt, dass Haaland einem neuen Angebot offen gegenüber stehen würde. Der aktuelle Vertrag des Stürmers läuft bis zum Sommer 2027.

Citys Top-Torjäger war im Sommer 2022 für die vergleichsweise geringe Ablösesumme in Höhe von rund 60 Millionen Euro vom BVB nach Manchester gewechselt. Schon in seiner ersten Saison machte er sich für seinen neuen Verein unverzichtbar und stellte auf der Insel zahlreiche Tor-Rekorde auf.

Mit 32 bzw. elf Toren führt Haaland derzeit auch die beiden Torjägerlisten der Premier League und Champions League unangefochten an. Insgesamt bringt es der 22-Jährige bislang in 40 Pflichtspielen auf 47 Treffer.