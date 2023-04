Klartext von Hainer: FC Bayern wird einen Torjäger holen

IMAGO/Mladen Lackovic

Kündigt Transfer an: Bayern-Präsident Herbert Hainer

Das 1:1 im Rückspiel des Viertelfinales der Champions League gegen Manchester City und damit das ausbleibende Wunder, das nach der 0:3-Klatsche im ersten Vergleich notwendig gewesen wäre, hat einmal mehr offenbart, dass beim FC Bayern im Sturmzentrum Handlungsbedarf besteht. Präsident Herbert Hainer hat nun die Verpflichtung eines Stoßstürmers im Sommer angekündigt.

"Uns fehlt der Torjäger, der die Dinger rein macht. Das ist das, was wir sicherlich brauchen in Zukunft", sprach der Boss des FC Bayern im Anschluss an das Ausscheiden aus der Fußball-Königsklasse sicherlich vielen Fans der Münchner aus dem Herzen.

Die weiteren Ausführungen des 68-Jährigen untermauern allerdings, dass die Suche nach dem richtigen Spieler keineswegs ein leichtes Unterfangen ist. "Wenn Sie mir den nennen könnten, der sofort einschlägt, würden wir den sofort kaufen", führte Hainer weiter aus: "Aber gehen Sie davon aus, dass wir die Mannschaft so verstärken, dass wir wieder um den Champions-League-Titel mitsprechen können. Unser Ziel ist es ganz klar, in Europa ganz vorne mitzuspielen."

Seit Monaten wird der FC Bayern immer wieder mit einem millionenschweren Transfer von Harry Kane von Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht, die "Sport Bild" enthüllte am Mittwoch allerdings, dass der deutsche Rekordmeister aus dem Umkreis des 29-jährigen Torjägers erfahren hat, dass dieser dazu tendiert, seine Karriere in England fortzusetzen. Womöglich um den Torrekord der englischen Premier League zu knacken.

Hainer nährt Hoffnung auf Mega-Deal des FC Bayern

Neben Kane sollen aber auch Victor Osimhen vom SSC Neapel und Randall Kolo Muani von Eintracht Frankfurt eine Rolle in den Überlegungen der Bayern-Planer spielen. Für jeden der genannten kursieren in den Medien allerdings mutmaßliche Ablöseforderungen in Höhe von 100 Millionen Euro. Eine Summe, die einen neuen Bundesliga-Transferrekord bedeuten würde.

Hainer nährt die Gerüchte dennoch: "Finanziell ist der FC Bayern sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben eine hohe Eigenkapitalquote, wir haben auch noch ein bisschen Geld auf dem Festgeldkonto." Leichtfertig werde man das Geld allerdings nicht auf den Markt werfen. Man werde nicht "irgendeinen zu kaufen", der Bedarf müsse "genau analysiert" werden.

Hainer bekräftigte weiterhin, dass der überraschende Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel Anfang April dringend erforderlich gewesen sei. Man würde "definitiv" wieder so handeln, auch wenn Tuchel mit zwei Siegen in seinen ersten sechs Spielen die schwächste Bilanz eines Bayern-Trainers seit Sören Lerby 1991 aufweist. "Tuchel kann nicht Hand auflegen und dann ist alles besser", sagte Hainer.