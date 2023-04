Pressestimmen zum Champions-League-Aus des FC Bayern

IMAGO/Adam Davy

Erling Haaland wirft mit Manchester City den FC Bayern aus der Champions League

Das Wunder ist ausgeblieben! Der FC Bayern ist im Viertelfinale der Champions League an Manchester City gescheitert. Die 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel konnte beim 1:1 im zweiten Aufeinandertreffen nicht mehr aufgeholt werden. Die Pressestimmen zur Partie in München:

Deutschland

Süddeutsche Zeitung: "Es fehlen: die Tore. Der FC Bayern ist im Rückspiel gegen Manchester City das spielstärkere Team und kommt zu zahlreichen Chancen - doch von drei eigenen Treffern sind die Münchner weit weg. Dayot Upamecano passiert erneut ein Unglück."

Der Spiegel: "Haaland vergibt Elfmeter – und zerstört dann die letzte Bayern-Hoffnung. Die Bayern probierten viel, um den 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel gegen Manchester City aufzuholen, trafen aber nur einmal in der Schlussphase. Das reichte nicht, weil Erling Haaland wieder mal zur Stelle war."

kicker: "Haaland beendet alle Bayern-Hoffnungen. Nach einem 1:1 im Rückspiel gegen Manchester City scheidet Bayern München nach dem 0:3 im Hinspiel aus der Champions League aus. Dem deutschen Rekordmeister fehlte letztlich die letzte Durchschlagskraft."

RTL: "Titel Nummer zwei ist weg! Bayern rennt vergeblich zum Wunder an. Die Bayern warfen alles rein – aber es reichte nicht. Der FCB fliegt nach einem 1:1 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City aus der Champions League. Dabei verschoss Tor-Granate Erling Haaland zunächst sogar einen Elfmeter."

ntv: "Haaland bestraft verzweifelten FC Bayern eiskalt. Der FC Bayern scheitert im Viertelfinale der Champions League. Gegen Manchester City zeigen die Münchner im Rückspiel zwar eine gute Leistung, sind vor dem Tor aber viel zu harmlos. Einzig Joshua Kimmich trifft per Elfmeter. Eiskalt ist dagegen Erling Haaland, der aber auch einen Strafstoß verschießt."

England

The Sun: "Pep's Team erreicht Champions-League-Halbfinale mit miesem Unentschieden und Platzverweis für Tuchel."

Mirror: "Bye, Bye, Bayern! Haaland vergibt Elfmeter, hat aber trotzdem das letzte Lachen, während ManCity Tuchels Männer rauswirft und die Revanche im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid klarmacht."

BBC: "Manchester City steht im Halbfinale der Champions League und trifft auf Titelverteidiger Real Madrid. Das Tor von Erling Haaland beendete die Hoffnungen von Bayern München auf ein Comeback."

The Guardian: "Haaland trifft zum Halbfinaleinzug von Manchester City gegen Bayern. Dass Manchester City so souverän am sechsfachen europäischen Champion vorbeisegelte, zeigt, wie weit Pep Guardiola das Team bereits gebracht hat. Die große Frage ist nun, ob sie es schaffen, den ersten Triumph in der Champions League zu feiern."

The Independent: "Erling Haaland zeigt die Kluft zwischen ManCity und Bayern München, aber das 'wahre Finale' winkt."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Haaland, verschossener Elfmeter und Tor: City eliminiert Bayern und trifft im Halbfinale auf Real. Der norwegische Stürmer machte mit einem tödlichen Konter alles wieder gut. Die Bayern reagieren gegen Spielende und gleichen per Elfmeter durch Kimmich aus. Platzverweis für Tuchel, für Guardiola das zehnte Champions-League-Halbfinale."

Corriere dello Sport: "Die Bayern schaffen es nicht, das 3:0 aus dem Viertelfinal-Hinspiel zu drehen: Haaland eröffnet, Kimmich gleicht per Elfmeter aus."

Spanien

Sport: "Haaland bedroht Real Madrid im Halbfinale. Der norwegische Stürmer erzielte sein zwölftes Tor in acht Champions-League-Spielen und besiegelte damit das Erreichen der nächsten Runde."

Marca: "Das Spiel, auf das Haaland gewartet hat. Der Stürmer von City muss gegen einen großen Rivalen und vor einer großartigen Kulisse in der Champions League gekrönt werden, wo er alle Rekorde bricht und zum ersten Mal im Bernabéu zu Gast ist."

Schweiz

Blick: "Bayern fliegt gegen City aus der Champions League. Das 1:1 im Rückspiel reicht nicht. Die Bayern sind raus aus der Königsklasse. City dagegen steht im Halbfinal – und trifft dort auf Real Madrid."

Österreich

Kronen Zeitung: "Das Münchner Champions-League-Wunder ist ausgeblieben: Der FC Bayern kam am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City nicht über ein 1:1 hinaus und verpasste nach dem 0:3 im Hinspiel klar die Aufholjagd."