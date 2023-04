Darum stockt Bayerns Vertragspoker mit Hernandez

IMAGO/Ulrich Wagner

Lucas Hernandez arbeitet derzeit an seinem Comeback

Noch vor einigen Wochen hieß es, die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Lucas Hernandez beim FC Bayern sei auf einem sehr guten Weg. Seit dem ist aber nichts weiter passiert beim Rekonvaleszenten, der derzeit fleißig für seine Rückkehr nach der schweren Knieverletzung schuftet. Das hat hat einen speziellen Grund.

Im Frühjahr hatten sich die Bayern-Verantwortlichen bereits mit der Entourage von Lucas Hernandez getroffen, um die Möglichkeit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit dem Weltmeister von 2018 auszuloten.

Das derzeitige Arbeitspapier des 27-Jährigen läuft noch bis Sommer 2024. Sowohl der Defensivspieler selbst als auch der deutsche Rekordmeister hatten sich noch im März zuversichtlich gezeigt, schon bald eine Einigung über eine erneute Vertragsunterschrift erzielen zu können.

Doch dann wurde die Personalie nicht weiter vorangetrieben, seit Wochen gibt es keine Neuigkeiten in dieser Angelegenheit mehr.

Hernández bis zur WM eine feste Größe beim FC Bayern

Laut "kicker" hat das in erster Linie mit dem Trainerwechsel beim FC Bayern Anfang April zu tun. Wie das Fachmagazin berichtet, wolle die Vereinsführung erst die Gespräche mit dem neuen Cheftrainer Thomas Tuchel über die Kaderplanung für die bevorstehende Saison führen.

Erst danach soll die weiterhin sehr wahrscheinliche Verlängerung mit Lucas Hernandez auch tatsächlich vollzogen werden.

Nach "kicker"-Informationen wird der Austausch zwischen Klubführung um Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sowie dem neuen FCB-Cheftrainer "in absehbarer Zeit" stattfinden, wohl noch während der laufenden Bundesliga-Saison.

Bis zu seiner Kreuzbandverletzung, die sich Hernandez beim Eröffnungsspiel der französischen Nationalmannschaft im November bei der WM in Katar zugezogen hatte, war er beim FC Bayern eine feste Größe in der Viererkette und kam in 2022/2023 auf insgesamt elf Pflichtspiel-Einsätze.