Schelte nach Abpfiff: Müller knöpft sich Schiedsrichter vor

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Müller ist mit dem FC Bayern aus der Champions League ausgeschieden

Für den FC Bayern ist die Reise in der Champions League beendet. Das 1:1 im Rückspiel gegen Manchester City besiegelte das Viertelfinal-Aus. Der französische Schiedsrichter stand beim Remis im Fokus. Thomas Müller und Thomas Tuchel übten nach dem Abpfiff deutliche Kritik.

"Wir hatten auch noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem 12. und 13. Mann. Sowohl der Schiedsrichter als auch der Platz waren bei den kleinen Entscheidungen jetzt nicht unbedingt auf unserer Seite", sagte der 33-Jährige in der Mixed-Zone.

Normalerweise würde er sich "eigentlich selten" über den Schiedsrichter äußern, "aber heute war es schon eine auffällig schwache Entscheidungsfindung", klagte Müller.

Auch Thomas Tuchel ärgerte sich beim Ausscheiden des FC Bayern über Clément Turpin aus Frankreich, der insgesamt elf Gelbe Karten verteilte - Saison-Höchstwert in dieser Saison der Champions League.

"Zwei konnten das Niveau nicht halten: Der Platz und der Schiedsrichter. Note sechs von der ersten Minute an", wetterte der 49-Jährige im Gespräch mit "DAZN". Tuchel selbst sah wegen Reklamierens in der Schlussphase Gelb-Rot (86.).

Umstrittene Elfmeter für Manchester City und den FC Bayern

In der 37. Minute hatte Manchester City einen umstrittenen Handelfmeter erhalten, nachdem Dayot Upamecano einen Abschluss von Ilkay Gündogan unglücklich mit dem Arm berührte. Erling Haaland setzte den Versuch über die Latte. "Ob man den Elfmeter in der Form und so schnell und so überzeugt geben muss, die Entscheidung lasse ich Ihnen", äußerte sich Tuchel auf der Pressekonferenz gegenüber Medienvertretern.

In der 82. Minute erhielt der FC Bayern dann selbst einen fragwürdigen Elfmeter. Sadio Mané schoss Manuel Akanji aus kurzer Distanz an den Arm. Schiedsrichter Turpin wertete die Aktion als strafbar. Joshua Kimmich bedankte sich und traf zum 1:1-Endstand. Nach der 0:3-Pleite im Hinspiel war das Resultat aber letztlich zu wenig.

"Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft, gehen aber deutlich raus", sagte Kimmich nach dem Duell. Der Mittelfeldspieler betonte auch: "Es ist realistisch gewesen, dass wir drei Tore schießen, wenn man die Chancen sieht, aber dann muss man die Tore auch machen."