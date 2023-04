Bayern-Star platzt der Kragen: "Nicht mal dritte Wahl"

IMAGO/Revierfoto

Noussair Mazraoui hat beim FC Bayern derzeit keinen leichten Stand

Im Sommer 2022 lockte der FC Bayern mit Noussair Mazraoui einen Abwehrstar von Ajax Amsterdam ablösefrei nach München. Ein echter Transfercoup, zumal sich der 25-jährige Rechtsverteidiger nach anfänglichen Schwierigkeiten Ende Oktober sogar einen Stammplatz erspielte - dann folgte eine hartnäckige Verletzung und große Ernüchterung beim Marokkaner.

Vor knapp zwei Monaten kehrte Noussair Mazraoui nach einer Herzbeutelentzündung, die ihn lange außer Gefecht setzte, ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurück, Mitte März feierte der Sommer-Neuzugang beim 5:3 gegen den FC Augsburg sein Pflichtspiel-Comeback, seitdem kam lediglich eine weitere Minute hinzu. Ein Umstand, der offenbar alles andere als spurlos an Mazraoui vorbeigeht.

Am Mittwochabend wurde der Verteidiger nachdem das Ausscheiden des FC Bayern aus der Champions League besiegelt war, mit der Frage konfrontiert, ob er über seine derzeitige Situation enttäuscht sei, die Antwort ließ wenig Spielraum für Interpretationen.

Mazraoui noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden

"Natürlich. Vor der WM war ich in der Startelf, jetzt bin ich fit und bekomme keine Spielzeit. Ich bin nicht mal zweite oder dritte Wahl", zitiert "goal.com" den Bayern-Star. Es sei zwar noch zu früh, seine Zukunft an der Isar in Frage zu stellen. "Aber es ist nicht gut", so Mazraoui weiter.

Beim 1:1 gegen Manchester City, das nach dem klaren 0:3 im Hinspiel in Manchester deutlich nicht zum Einzug ins Halbfinale der Königsklasse reichte, saß Mazraoui erneut 90 Minuten auf der Bank. Als Trainer Thomas Tuchel Benjamin Pavard nach 77 Minuten vom Platz nahm, schickte er statt Mazraoui Josip Stanisic auf die rechte Defensivposition. Eine Entscheidung, die durchaus überrascht, da Mazraoui offensiv deutlich stärker einzuschätzen ist.

Wie das Trainerteam auf die Aussagen Mazraouis reagiert, ist bislang nicht bekannt, der Vertrag des Rechtsfußes in München endet allerdings erst im Sommer 2026. Eigentlich ausreichend Zeit, um sich im Fight um einen Platz in der ersten Elf wieder in Stellung zu bringen.