Wie der FC Bayern viele Millionen in den Sand setzte

Galt zunächst als Königstransfer des FC Bayern: Sadio Mané

Aus in der Champions League, Aus im DFB-Pokal - die letzte Titelchance des FC Bayern ist die deutsche Meisterschaft. Und das mit einem Kader, der schon zum besten der Vereinsgeschichte hochgejubelt wurde. Ein Blick auf die Transferpolitik seit dem vergangenen Sommer.

Trotz des Abgangs von Robert Lewandowski sprachen Experten um die Ex-Bayern-Stars Markus Babbel und Lothar Matthäus schon vom vielleicht "besten Bayern-Kader aller Zeiten".

Dass dieses Urteil deutlich verfrüht war, zeigt das vorzeitige Ausscheiden aus der Champions League gegen Manchester City. In der Breite ist der Kader des Rekordmeisters tatsächlich so gut besetzt wie kaum ein anderer, in der Spitze jedoch fehlt es auf einigen Positionen an absoluter Weltklasse.

Die Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel - selbst wenn Letzterer nicht einmal einen Monat im Amt ist - müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie einigen Neuzugängen, für die immerhin fast 150 Millionen Euro ausgegeben wurden, zu wenig Bewährungschancen gegeben haben. Nur ein Neuzugang konnte bzw. durfte bislang nachweislich überzeugen.

Matthijs de Ligt (67 Mio. Euro)

Der teuerste und bis dato beste Transfer von Hasan Salihamidzic in dieser Saison: Der Niederländer, der für 67 Millionen Euro von Juventus Turin kam, hatte zunächst Anlaufprobleme, profitierte dann aber vom Verletzungspech von Lucas Hernández. Seither ist er unangefochtener Stammspieler und bereits heimlicher Abwehrchef. Der 23-Jährige meldet sich bereits in seiner ersten Saison lautstark zu Wort, kritisierte die Leistungen der Mannschaft zuletzt auch mehrfach öffentlich, was seinem Anspruch als Führungsspieler gerecht wird.

De Ligt ist sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League (93 Prozent Passquote) der passsicherste Bayern-Spieler und zeigte zudem seine Torgefährlichkeit (drei BL-Tore). Allerdings konnte auch der Niederländer der zuletzt stark verunsicherten Bayern-Defensive keinen Halt geben.

Sadio Mané (32 Mio. Euro)

Anfangs schwärmte jeder vom Angreifer, der vom FC Liverpool losgeeist wurde. Mittlerweile gilt Mané als großer Fehlgriff und bisweilen sogar Abschiedskandidat. Der Frust sitzt tief nach einer langwierigen Verletzung (Entzündung im Wadenbeinköpfchen), einer verpassten WM mit Senegal und den unbefriedigenden Leistungen bei den Bayern. All das gipfelte, als er Mitspieler Leroy Sané in der Kabine angriff.

Das sportliche Problem: Sadio Mané, obgleich er in England bisweilen auch als Mittelstürmer spielte, ist nicht der erhoffte Ersatz für Robert Lewandowski. Der 31-Jährige erzielte bis zu seiner Verletzungspause im November sechs Tore in der Bundesliga und drei in der Champions League, seitdem kam wettbewerbsübergreifend kein Treffer mehr hinzu. Das macht elf Spiele ohne Tor!

Mathys Tel (20 Mio. Euro)

Nicht weniger als 20 Millionen Euro legte der FC Bayern für den 17-jährigen Stürmer aus Rennes auf den Tisch. Noch vor dem ersten Pflichtspiel sagte Ex-Trainer Julian Nagelsmann, dass der Youngster in dieser Saison zehn Tore erzielen könne. Und weiter: "Ich habe die Vision, dass er eines Tages 40 Tore schießt."

Immerhin: Vier Tore hat Tel in seiner ersten Bundesligasaison bis dato auf dem Konto, im Schnitt trifft er alle 84 Minuten. Keine schlechte Quote, dennoch stand er in der kompletten Saison nur zweimal in der Startelf. Nicht nur in Abwesenheit des verletzten Eric Maxim Choupo-Moting hätte der FC Bayern ihm als Vertrauensbeweis mehr Startelfeinsätze geben können bzw. müssen. Stattdessen wurde der formschwache Gnabry im Sturmzentrum eingesetzt.

Ryan Gravenberch (18,5 Mio. Euro)

Als eines der "größten Talente Europas" stellte Sportchef Salihamidzic den 20 Jahre alten Gravenberch im Sommer vor. Bei Ajax war er in der Vorsaison absolute Stammkraft. Dass er sich bei den Bayern erst einmal hinter den gesetzten Joshua Kimmich und Leon Goretzka anstellen muss, war allen Beteiligten klar.

Doch dass in der Endphase der Saison noch immer erst ein Startelfspiel in der Bundesliga-Einsatzstatistik von Gravenberch steht, verwundert durchaus. Mittlerweile soll der FC Liverpool seine Fühler nach dem 20-Jährigen ausgestreckt haben. Und Gravenberch soll Berichten zufolge einem Wechsel nach einer sehr enttäuschenden ersten Saison nicht mehr abgeneigt zu sein.

Noussair Mazraoui (ablösefrei)

Der marokkanische Nationalspieler galt als der perfekte Ersatz für Benjamin Pavard, der schon offen mit Wechselgedanken liebäugelte. Mazraoui spielte bis zur WM-Pause eine gute Rolle als Rechtsverteidiger - dann schlug das Verletzungspech zu.

Erst im Frühjahr kehrte er nach einer Herzbeutelentzündung zurück. Obwohl er wieder fit ist, spielt der 25-Jährige derzeit aber beinahe keine Rolle mehr. "Vor der WM war ich in der Startelf, jetzt bin ich fit und bekomme keine Spielzeit. Ich bin nicht mal zweite oder dritte Wahl", wetterte ein frustrierter Mazraoui nach dem CL-Aus der Bayern.

Daley Blind (ablösefrei)

War auf dem Papier eine tolle Verpflichtung, kam der 32-jährige Routinier, der fast jede Defensivposition spielen kann, doch ablösefrei von Ajax Amsterdam. Zudem hatte Bayern in jener Phase große Verletzungssorgen.

Doch die Realität macht Blind zu einem Transfer-Flop: Der Niederländer stand bislang nur fünfmal auf dem Feld (nur einmal in der Startelf) und verbrachte die komplette K.o.-Phase der Champions League auf der Bank. 157 Minuten stehen in seiner bisherigen Bayern-Zeit zu Buche.

Yann Sommer (8 Mio. Euro)

Transfer mit Zündstoff-Potenzial. Der Neuer-Ersatz soll dem deutschen Nationaltorhüter auch über die Saison hinaus Konkurrenz machen. Nach anfänglichen Top-Leistungen sah sich Yann Sommer aber zuletzt eher der Frage ausgesetzt: "Hätte Neuer den gehalten?"

Wird die Diskussion allein über die Größenunterschiede der Torhüter geführt, geht sie klar am Ziel vorbei. Dennoch fällt auf, dass Sommer im Bayern-Trikot in der Bundesliga nur 56 Prozent der gegnerischen Schüsse parierte. Bei seinem ehemaligen Arbeitgeber waren es in der Hinrunde noch 77 Prozent. So oder so: Zur neuen Saison hat der FC Bayern ein Überangebot an Torhütern, kehrt neben Manuel Neuer doch, Stand heute, auch der ausgeliehene Alexander Nübel zurück.

Joao Cancelo (ausgeliehen, Kaufoption von 70 Mio. Euro)

Ließ seinem Frust freien Lauf, als er wenige Wochen nach seinem Wechsel mal nicht wie gewünscht eingesetzt wurde. Bislang fällt die Ausbeute für Joao Cancelo aber sehr erfolgreich aus, kam er doch in 15 der möglichen 16 Pflichtspiele seit seiner Verpflichtung zum Zug und stand zehnmal in der Startelf.

Sein Plus: Cancelo kann auf der linken wie rechten Außenbahn agieren, sowohl in der Viererkette als auch im Mittelfeld. Dennoch scheint es ausgeschlossen, dass der FC Bayern die Kaufoption zieht und 70 Millionen Euro an Manchester City überweist.

Lars Wiedemann