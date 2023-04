Ex-Profi: Mané "einer der 10 besten Spieler der Welt"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Sadio Mané steht rund um den FC Bayern in der Kritik

Sadio Mané ist beim FC Bayern inzwischen nur noch zweite Wahl. Aufgrund dessen wird bereits wieder über eine mögliche Rückkehr in die Premier League spekuliert. Laut einem Ex-Profi von Manchester United gehört der Bayern-Reservist immer noch zu den größten Superstars der Fußball-Welt.

Im vergangenen Sommer wurde Sadio Mané als großer Transfer-Coup des FC Bayern gefeiert. Doch inzwischen zählt der Offensivmann beim deutschen Rekordmeister nicht einmal mehr zum Stammpersonal.

Spätestens seit dem Kabinen-Vorfall mit Teamkollege Leroy Sané wird darüber spekuliert, ob Mané an der Säbener Straße noch eine sportliche Zukunft hat.

Zuletzt hatte "Sky" den 31-Jährige als Abgangskandidat bezeichnet. Bei einem entsprechenden Angebot dürfe Mané den FC Bayern nach einer Saison schon wieder verlassen, lautete der Tenor. Doch laut Fabrizio Romano haben die Münchner bei ihrem Sommer-Neuzugang noch keine Grundsatzentscheidung getroffen. Das erklärte der italienische Journalist gegenüber dem Portal "CaughtOffside".

Unterstützung erhielt Mané nun von Louis Saha, der mit Manchester United 2008 die Champions League gewann.

Ex-Profi: Sollte der FC Bayern Mané gehen lassen ...

"Wenn Bayern Mané gehen lässt, sollten die Premier-League-Vereine ihn in Betracht ziehen. Er ist einer der zehn besten Spieler der Welt, für jedes Team in der Premier League wäre er eine hervorragende Ergänzung, abgesehen von ManUnited, weil er so viele Jahre für Liverpool gespielt hat", sagte der Ex-Profi im Interview mit "DAZN Bet".

Mehr dazu: Erneut Ärger um Sadio Mané

Der Senegalese sei ein "großartiger Spieler", so Saha. "Ich möchte nicht, dass er irgendwo hingeht, ich möchte, dass er seinen Vertrag erfüllt", meinte der 44-Jährige.

Zuletzt waren Spekulationen aufgekommen, wonach Mané mit einer Rückkehr zum FC Liverpool liebäugeln soll. Der Angreifer ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden.