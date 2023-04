Zahlen lügen nicht! Was dem BVB noch Meister-Hoffnungen macht

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der FC Bayern und der BVB ringen einmal mehr um die Deutsche Meisterschaft

Seit elf Jahren wartet der BVB nun schon darauf, wieder einmal Deutscher Meister zu werden. In dieser Saison ist die Gelegenheit so günstig wie lange nicht mehr, den FC Bayern endlich vom Thron zu stoßen. Das liegt vor allem an der Schwäche des Rekordmeisters aus München.

In spätestens sechs Bundesliga-Spieltagen wissen wir, ob sich der FC Bayern tatsächlich zum elften Mal in Serie die Deutsche Meisterschaft sichert. Seit 2013 hat es im deutschen Fußball-Oberhaus keinen anderen Titelträger mehr gegeben als die Münchner.

Allerdings: Die absolute Dominanz der Roten aus dem Süden bröckelt in diesem Jahr gewaltig. Das belegen auch die Zahlen zur laufenden Bundesliga-Saison eindeutig.

Fakt ist: Nur, wenn der FC Bayern all seine letzten sechs Ligaspiele gewinnt, kann er überhaupt noch auf den Wert von 77 Punkten in der laufenden Bundesliga-Saison kommen. Das wären dann genau so viele wie im Vorjahr, als es noch recht deutlich mit acht Zählern Vorsprung vor dem BVB zur historischen zehnten Meisterschale in Serie reichte.

FC Bayern holte vor zehn Jahren 91 Punkte in der Bundesliga

Was den Schwarz-Gelben aus Dortmund allerdings große Hoffnungen macht: Sollten die Bayern nur eine dieser sechs Begegnungen nicht gewinnen, sind maximal noch 75 Punkte drin. Das wiederum würde den schlechtesten Wert seit der Saison 2011/2012 bedeuten. Und wer wurde damals zum insgesamt achten und letzten Mal Deutscher Meister? Richtig, der BVB!

Rein statistisch gesehen gibt es also noch gute Argumente für die Westfalen, weiterhin an die Meisterschaft zu glauben.

Übrigens: Den absoluten Punkterekord in der Bundesliga stellte der FC Bayern nur ein Jahr nach dem letzten BVB-Titel auf. In der Saison 2012/2013 spielten die Münchner unter Jupp Heynckes die beste Meisterschaft der Geschichte und sammelten schier unglaubliche 91 Punkte ein.