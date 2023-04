Besiegt Eintracht-Coach Glasner seinen BVB-Fluch?

Revierfoto via www.imago-images.de

Oliver Glasner ist Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt

Oliver Glasner will mit Eintracht Frankfurt wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Nach dem jüngsten Remis am letzten Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) soll nun endlich der zwölfte Saisonsieg her. Allerdings müsste der SGE-Cheftrainer dafür seinen Fluch gegen Angstgegner Borussia Dortmund besiegen.

Seit der Saison 2019/2020 ist Oliver Glasner nun schon und ununterbrochen in der Bundesliga als Trainer beschäftigt. Zunächst für zwei Spielzeiten beim VfL Wolfsburg, ehe er im Sommer 2021 zur Frankfurter Eintracht wechselte.

In diesen Jahren hat der Österreicher bis dato sieben Mal gegen den BVB gespielt - und dabei keinen einzigen Punkt geholt. Alle sieben Bundesliga-Partien unter Glasners Regie gegen die Schwarz-Gelben endeten mit einer Pleite für den 48-Jährigen.

Nahezu desaströs verliefen die vier Begegnungen des VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund, bei denen Glasner auf der Wölfe-Bank saß. Kein einziges Tor brachte der VfL dabei zustande, unterlag in allen Spielen deutlich.

Eintracht Frankfurt seit drei Bundesliga-Partien sieglos gegen den BVB

Mit Eintracht Frankfurt läuft es seit letzter Saison nicht wesentlich besser. In seinem Premierenjahr bei den Hessen unterlag die SGE mit 2:5 und 2:3 gegen die Westfalen. Und auch das Hinrunden-Duell im Oktober 2022 endete mit einer 1:2-Heimniederlage.

Der gebürtige Salzburger weiß um seine Schwarze Serie gegen den Tabellenzweiten und hat sich vor der Partie am Samstagabend entsprechend kämpferisch gezeigt: "Gegen Dortmund habe ich noch keinen Punkt geholt. Das will ich unbedingt ändern."

Übrigens: Den letzten Sieg gegen Borussia Dortmund fuhr Eintracht Frankfurt ironischerweise im letzten Duell BVB vs. SGE ein, welches noch ohne Glasner auf der Trainerbank der Main-Städter stattfand. Am 3. April 2021 siegte Frankfurt bei den Dortmundern nämlich mit 2:1. Cheftrainer damals: Adi Hütter.